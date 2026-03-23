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«Dieu le trouvera» William pas assez croyant ? – Polémique chez les anglicans

Valérie Passello

23.3.2026

Juste avant l'intronisation de la première femme archevêque de Canterbury, un proche du prince a révélé que William avait une «foi discrète». Pour certains fidèles, cet aveu ne passe pas. Mais des membres du clergé le défendent.

Le prince William a suscité la controverse après qu’il a été révélé qu’il avait une «foi discrète», alors qu’il est destiné à diriger l’Église d’Angleterre.
Le prince William a suscité la controverse après qu’il a été révélé qu’il avait une «foi discrète», alors qu’il est destiné à diriger l’Église d’Angleterre.
KEYSTONE

Valérie Passello

23.03.2026, 10:41

23.03.2026, 11:12

Pour la première fois en 1400 ans d'histoire, c'est une femme qui va diriger l'Eglise anglicane: Sarah Mullally. Elle sera officiellement intronisée le 25 mars. Cette accession féminine à la tête des fidèles britanniques suscite déjà des remous au sein même de la communauté anglicane: les conservateurs rugissent, les progressistes se réjouissent.  

Religion. Sarah Mullally devient la cheffe spirituelle des anglicans

ReligionSarah Mullally devient la cheffe spirituelle des anglicans

Mais ça n'est pas la seule polémique qui secoue le Royaume-Uni. Alors que le prince William doit assister mercredi à l'intronisation de la nouvelle archevêque, la question de sa foi fait des vagues, indique le «Daily Mail»

Un proche du prince a en effet confirmé que ce dernier avait une «foi discrète».

« L’engagement du prince de Galles envers l’Église d’Angleterre est parfois plus discret que ce à quoi les gens s’attendent, et c’est pour cette raison qu’il n’est pas toujours pleinement compris», explique cette source au «Times». 

Et ce n'est de loin pas suffisant, aux yeux de certaines critiques, pour celui qui deviendra un jour, en tant que roi, gouverneur suprême de l'Eglise anglicane.

Honnêteté saluée

Mais le fils de Charles III n'a pas que des détracteurs au sein de l'église. Au contraire, des membres du clergé britannique ont pris sa défense.

C'est le cas, par exemple, du révérend conservateur Marcus Walker,  conservateur, qui a déclaré au «Daily Mail»:  «Élisabeth Ière disait qu’il ne fallait pas chercher à percer à jour l’âme des hommes, mais où que se trouve le prince William dans son cheminement, je suis sûr que Dieu le trouvera».

L'homme d'église rappelle que le cheminement d'un homme dans sa foi est une question délicate.

«Le prince a été honnête, et je pense que c'est une bonne chose. Il connaît ses devoirs et ses responsabilités», conclut-il.

Selon «Premier christian News», le prince de Galles est conscient que sa relation avec l’archevêque de Canterbury l’accompagnera lors des moments marquants des années à venir: elle présidera son couronnement et l’aidera à se préparer pour cette cérémonie historique.

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