Zach Braff s'est trouvé quelque peu intimidé quand il a dû diriger Morgan Freeman dans Braquage à l'ancienne en 2017 et A Good Person en 2023. L'acteur de Scrubs a raconté dans le podcast Armchair Expert with Dax Shepard comment il a réussi à trouver le courage de s'imposer face à l'acteur de 88 ans.

Zach Braff a dû prendre son courage à deux mains pour diriger les vétérans d'Hollywood que sont Morgan Freeman et Harrison Ford. Covermedia

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La star de Scrubs, qui a dirigé Morgan Freeman dans Going in Style en 2017 et A Good Person en 2023, a admis que l'acteur de 88 ans peut être « super bourru » sur un plateau de tournage, car il ne souhaite travailler que le matin et ne faire qu'une seule prise pour chaque configuration de caméra.

Zach Braff a confié qu'il se sentait « intimidé » par la star des Évadés et qu'il devait se donner du courage pour lui donner des instructions et lui expliquer pourquoi il avait besoin d'une autre prise, surtout quand il était « fatigué » plus tard dans la journée.

« C'est le premier exemple où j'ai été intimidé et où j'ai dû me donner du courage », a-t-il déclaré lors du podcast Armchair Expert with Dax Shepard. « Mais je dois me dire: «Si tu es une mauviette et que tu n'as pas le courage d'aller dire à Morgan, même s'il est trois heures du matin, qu'on est dehors et qu'il fait froid, qu'il faut qu'on recommence la scène des pleurs, il sera en colère contre toi dans un an, quand on projettera le film et que la scène ne fonctionnera pas. C'est donc ma responsabilité». »

Le réalisateur de Garden State a noté que Morgan Freeman remettait en question la nécessité d'une deuxième prise à chaque fois, « quoi qu'il arrive », et Zach Braff a dû expliquer que son jeu était « génial », mais qu'ils devaient modifier l'apparence ou le registre émotionnel de la scène.

Zach Braff, qui a également dirigé Harrison Ford, la légende de Star Wars, dans la série télévisée Shrinking, a ajouté qu'il ne leur « apprend pas à jouer », mais qu'il est plutôt le « chef d'orchestre » qui les aide à situer chaque scène dans l'ensemble de l'histoire. Il a conclu en disant: « Cela aide, car une fois que vous avez eu le courage de faire cela avec Harrison Ford et Morgan Freeman, j'ai l'impression que vous pouvez le faire avec n'importe qui. »