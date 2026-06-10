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Démarches entreprises Zahara Jolie-Pitt a demandé au tribunal de retirer Pitt de son nom de famille légal

Covermedia

10.6.2026 - 10:47

Zahara Jolie-Pitt a officiellement demandé à ce que le nom Pitt soit retiré de son nom de famille. Selon des documents obtenus par le magazine In Touch, la fille d'Angelina Jolie et de Brad Pitt a fait les démarches auprès du tribunal.

Zahara Jolie-Pitt (2e depuis la droite) n'utilise déjà plus le nom de son père sur ses documents.
Zahara Jolie-Pitt (2e depuis la droite) n'utilise déjà plus le nom de son père sur ses documents.

Covermedia

10.06.2026, 10:47

Zahara Jolie-Pitt , la fille de Brad Pitt et d'Angelina Jolie, a emboîté le pas à ses frères et sœurs en demandant officiellement à retirer le nom de famille de son père de son état civil.

D'après des documents obtenus par le magazine In Touch, la jeune femme de 21 ans a demandé que son nom soit désormais Zahara Jolie au lieu de Zahara Jolie-Pitt. Une audience est prévue le 28 septembre afin qu'un juge se prononce sur cette requête.

La jeune femme a déjà retiré le patronyme de son père lors de sa cérémonie d'intronisation à la sororité Alpha Kappa Alpha en 2023 au Spelman College d'Atlanta. À l'époque, la jeune diplômée s'était présentée sous le nom de Zahara Marley Jolie. Elle a également choisi de ne pas utiliser le nom de famille de son père lorsqu'elle a obtenu sa licence en psychologie en mai.

Brad Pitt et Angelina Jolie sont également les parents de Maddox, 24 ans, Pax, 22 ans, Shiloh, 20 ans, et des jumeaux Knox et Vivienne, 17 ans.

Shiloh a été la première de leurs enfants à abandonner légalement le nom de famille de l'acteur après avoir atteint l'âge de 18 ans en mai 2024. Plus récemment, Maddox a déposé la même demande en mai 2026, invoquant des raisons « personnelles».

Pitt rayé de son nom. Shiloh ne s'appelle plus que Jolie officiellement

Pitt rayé de son nomShiloh ne s'appelle plus que Jolie officiellement

Avant cela, le jeune acteur avait supprimé le nom de Pitt du générique du film d'Angelina Jolie sorti en 2025, Couture, sur lequel il avait travaillé en tant qu'assistant réalisateur.

Quant à Vivienne, elle a choisi de ne pas utiliser son double nom de famille lorsqu'elle a participé à la production de la pièce de Broadway The Outsiders en 2024.

Brad Pitt et Angelina Jolie ont finalisé leur divorce en décembre 2024 au bout de huit ans d'une procédure houleuse. Les ex-époux sont toujours en procès concernant le domaine de Miraval dans le sud de la France.

Il abandonne son nom. Maddox, l'aîné de la fratrie Jolie-Pitt, tourne aussi le dos à son père

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