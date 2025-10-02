  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sur son petit nuage Zaho de Sagazan en dit plus sur son «amoureux»

Covermedia

2.10.2025 - 10:32

Zaho de Sagazan a officialisé son couple le mois dernier sur la scène de l'Olympia. Deux semaines plus tard, la chanteuse s'est confiée sur l'élu de son cœur auprès de Gala.

Zaho de Sagazan a le cœur en fête.
Zaho de Sagazan a le cœur en fête.
Covermedia

Covermedia

02.10.2025, 10:32

La chanteuse de La Symphonie des éclairs a évoqué dans les pages de Gala son « amoureux», un homme qu'une partie de son public a découvert lors d'un concert à l'Olympia dans le cadre de sa dernière tournée le mois dernier. Zaho de Sagazan avait fait monter son conjoint sur scène pour interpréter avec lui le tube Unintended de Muse, avant de conclure la performance par un baiser, comme l'avait rapporté Paris Match.

« Depuis huit mois, j'ai un amoureux», a-t-elle confirmé au magazine.

À 25 ans, la jeune artiste découvre ainsi l'amour, qu'elle avait confié en 2024 n'avoir « pas encore connu» lors d'un entretien avec le magazine Psychologies. « L'amour et l'amitié sont deux sentiments à la fois très proches et très différents. Je découvre l'amour, je n'en suis qu'au tout début, mais je trouve cela passionnant...», s'est-elle réjouie auprès de Gala.

« J'ai la chance de découvrir l'amour avec quelqu'un de très sain et de très gentil. J'ai encore un peu de mal à distinguer les deux sentiments», a ajouté la chanteuse qui entretient des amitiés « très, très fortes» avec d'autres personnes. « Un amoureux, est-ce la personne à laquelle tu penses le plus souvent ou un ami dont tu ne veux pas lâcher la main?», s'est-elle alors interrogée.

Or, malgré ses doutes, Zaho de Sagazan n'oublie pas qu'il faut avant tout « savoir apprécier l'instant présent» et « ne pas perdre sa capacité d'émerveillement dont trop de choses nous coupent aujourd'hui. La caresse d'un amoureux, c'est un frisson merveilleux, par exemple».

Les plus lus

«C'est la honte» - Les stars du ski suisse réclament des mesures
Des médecins qui n'ont plus le droit d'exercer à l'étranger sont actifs en Suisse
Enseignant à l'école primaire, il commet des actes d'ordre sexuel sur des élèves
Blatten, entre désolation et désir de reconstruction
La cause du décès de la femme repêchée dans le lac de Constance est connue
Nobel de la paix: quelles sont les réelles chances de Trump?