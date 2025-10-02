Zaho de Sagazan a officialisé son couple le mois dernier sur la scène de l'Olympia. Deux semaines plus tard, la chanteuse s'est confiée sur l'élu de son cœur auprès de Gala.

Zaho de Sagazan a le cœur en fête. Covermedia

La chanteuse de La Symphonie des éclairs a évoqué dans les pages de Gala son « amoureux», un homme qu'une partie de son public a découvert lors d'un concert à l'Olympia dans le cadre de sa dernière tournée le mois dernier. Zaho de Sagazan avait fait monter son conjoint sur scène pour interpréter avec lui le tube Unintended de Muse, avant de conclure la performance par un baiser, comme l'avait rapporté Paris Match.

« Depuis huit mois, j'ai un amoureux», a-t-elle confirmé au magazine.

À 25 ans, la jeune artiste découvre ainsi l'amour, qu'elle avait confié en 2024 n'avoir « pas encore connu» lors d'un entretien avec le magazine Psychologies. « L'amour et l'amitié sont deux sentiments à la fois très proches et très différents. Je découvre l'amour, je n'en suis qu'au tout début, mais je trouve cela passionnant...», s'est-elle réjouie auprès de Gala.

« J'ai la chance de découvrir l'amour avec quelqu'un de très sain et de très gentil. J'ai encore un peu de mal à distinguer les deux sentiments», a ajouté la chanteuse qui entretient des amitiés « très, très fortes» avec d'autres personnes. « Un amoureux, est-ce la personne à laquelle tu penses le plus souvent ou un ami dont tu ne veux pas lâcher la main?», s'est-elle alors interrogée.

Or, malgré ses doutes, Zaho de Sagazan n'oublie pas qu'il faut avant tout « savoir apprécier l'instant présent» et « ne pas perdre sa capacité d'émerveillement dont trop de choses nous coupent aujourd'hui. La caresse d'un amoureux, c'est un frisson merveilleux, par exemple».