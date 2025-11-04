  1. Clients Privés
Zaho de Sagazan «Les gens nous regardent comme si on était complètement ridicule...»

Covermedia

4.11.2025 - 11:05

Zaho de Sagazan est souvent en proie aux larmes. La chanteuse de 25 ans a même pleuré avant son interview avec l'émission En Aparté sur Canal +, où elle a évoqué cette particularité.

Zaho de Sagazan est une hypersensible.
Zaho de Sagazan est une hypersensible.
Covermedia

Covermedia

04.11.2025, 11:05

Zaho de Sagazan est une hypersensible.

Un trait de personnalité auquel la jeune artiste s'est habituée, notamment en raison des crises de larmes qu'il provoque régulièrement chez elle.

« Je ne sais pas pourquoi», a-t-elle avoué à ce sujet à l'émission En Aparté le 3 novembre (25). « Je crois qu'il y a des jours où je pleure car je vois l'autre pleurer, donc ça, c'est déjà suffisant. Il y a le cerveau parfois qui ne comprend pas trop ce qui se passe. Et la fatigue aussi, qui peut faire que les pleurs arrivent plus rapidement. Il y a tout ce qui se passe dans le monde...» a-t-elle énuméré.

Zaho de Sagazan a même pleuré avant son interview avec Canal +, sans trop savoir pourquoi. « En tout cas, moi je n'ai pas besoin de raisons très mathématiques pour pleurer», a-t-elle reconnu. « Je peux pleurer très vite quand j'ai peur d'avoir fait quelque chose de mal et d'avoir rendu mon amie, mon amoureux ou ma sœur mal.»

L'interprète de La symphonie des éclairs craint aussi parfois de ne « pas être à la hauteur». Une crainte que de nombreuses personnes ne comprennent pas, selon elle.

« Les gens nous regardent comme si on était complètement ridicule à pleurer pour des trucs pareil. Mais c'est vrai que ça me brise le cœur d'imaginer avoir peut-être dit une phrase qui va rendre l'autre mal, de l'imaginer mal et de me dire que c'est à cause de moi. Ça me terrifie, ça peut me faire pleurer», a ajouté Zaho de Sagazan.

