Zayn Malik

Zayn Malik a été nommé directeur de la société des One Direction, PPM Music Limited, ce qui lui permet de retrouver le groupe après plus de 10 ans.

Le chanteur a quitté les One Direction en mars 2015, environ cinq ans après la formation du groupe dans le cadre de l'émission The X Factor. Au cours de cette période, le groupe est arrivé en tête du classement britannique des singles avec quatre chansons et a remporté quatre Brit Awards, dont le single britannique de l'année pour What Makes You Beautiful en 2012.

Son rôle de directeur de PPM Music Limited a pris fin en juin 2016. Cependant, de nouveaux documents déposés auprès du registre du commerce révèlent que Zayn Malik est à nouveau actif depuis le 3 novembre, rapporte le Sun.

Le musicien originaire de Bradford, dans le West Yorkshire, figure sur la liste des directeurs actifs aux côtés de ses ex-partenaires Harry Styles, Louis Tomlinson et Niall Horan. Tous ont la même adresse dans le centre de Londres. Il semblerait que cette adresse appartienne à Lee and Thompson LLP, un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit de la musique et des médias. Cette société se serait déjà occupée de la carrière solo de Liam Payne.

Zayn Malik se prépare à donner sept concerts à Las Vegas en janvier, sa première expérience dans cette ville. Entre-temps, Louis Tomlinson et lui ont tourné une émission de télévision sur leurs voyages ensemble à travers les Etats-Unis.