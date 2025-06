L'interprète de «Je veux» a surpris tout le monde sur le plateau de «C à vous» en affirmant qu'elle voyait des fantômes. Bien que Zaz garde le sourire et ait appris à vivre avec, cela n'a pas vraiment rassuré l'animatrice Anne-Elisabeth Lemoine.

Zaz: «Je vois des fantômes depuis mon enfance» Invitée dans l'émission «C à vous», la chanteuse a affirmé qu'elle voyait des fantômes depuis toute petite. 04.06.2025

Covermedia, Rédaction blue News Valérie Passello

Pour annoncer la sortie de non nouvel album «Sains et saufs» à l'automne 2025, Zaz était l'invitée d'Elisabeth Lemoine dans l'émission «C à vous» le 3 juin. Elle a eu l'occasion de parler de sa «nouvelle vie», avec un changement complet de son équipe, de maison de disque et de mode de vie, puisqu'elle affirme désormais avoir laissé tomber la cigarette, l'alcool et même être devenue végétarienne.

Mais si la coach de «The Voice» avait plein de choses à raconter sur son actualité, c'est une vieille histoire qui a particulièrement fait réagir l'équipe de «C à vous».

«Ah oui, c'est terrifiant»

Après avoir visionné un reportage sur les peurs des enfants, la chanteuse d'«On ira» a confié que sa plus grande frayeur lorsqu'elle était plus jeune provenait d'un don peu commun: «Moi je voyais les fantômes, donc ça me terrifiait», a-t-elle expliqué. «Pour de vrai?», lui a demandé Anne-Elisabeth Lemoine d'un air abasourdi. «Ah oui c'est terrifiant.»

Se montrant peu inquiète, Zaz a affirmé que cette crainte s'était atténuée en grandissant. Mais la présentatrice de l'émission n'a pas partagé ce sentiment! «Ils sont toujours là? Là il n'y en a pas?», lui a-t-elle demandé.

«Oui, ils sont toujours là», lui a répondu Zaz avec un grand sourire, confirmant aussi que des fantômes se trouvaient bien sur le plateau de l'émission de France 5, ce qui n'a pas vraiment rassuré les convives autour de la table.

Zaz assure actuellement la promotion de son nouveau single, «Mon cœur tu es fou». Son prochain album sortira en septembre.