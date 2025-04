Zaz: «J'ai arrêté de boire, de fumer, de manger des animaux, le café...»

Zaz est très amoureuse de son mari. Sur Europe 1, la chanteuse raconte comment l'amour l'a aidée à remettre sa vie sur de bons rails.

Zaz a remis sa vie sur de bons rails, avec l'appui de son mari L'interprète de «Je Veux», qui fêtera ses 45 ans le 1er mai, a radicalement changé son hygiène de vie et s'est libérée de ses addictions. 02.04.2025

Covermedia Covermedia

Zaz a pris de grandes résolutions à la quarantaine.

Et la chanteuse a réussi à s'y tenir grâce à l'amour de son mari, épousé en 2021.

Zaz a pris de grandes résolutions à la quarantaine. Covermedia

Au micro d'Europe 1, ce 1er avril 2025, Zaz est revenue sur la pause qu'elle s'est imposée après la sortie de son album Effet miroir, en 2018, et avant celle de son album Isa, publié en 2021. Ce fut une « période très intense», révèle-t-elle.

En effet, l'interprète de «Je Veux», qui fêtera ses 45 ans le 1er mai, a radicalement changé son hygiène de vie et s'est libérée de ses addictions et mauvaises habitudes alimentaires.

Après avoir attrapé le Covid au tout début de la pandémie et avoir perdu le goût et l'odorat pendant quatre mois, cette ex-grande fumeuse depuis l'âge de 13 ans explique qu'elle en a « profité pour faire ce que j'avais envie de faire depuis longtemps, à savoir un jeûne» de la cigarette, et du reste! « J'ai fait un jeûne de trois jours, j'ai arrêté de boire, de fumer, de manger des animaux, le café... Je n'ai pas repris, ça va faire cinq ans le 8 avril», énonce-t-elle, pas peu fière. D'autant que la décision a été prise « du jour au lendemain».

De son mari, sur Europe 1, elle affirme que leur rencontre a été déterminante dans sa nouvelle approche de la vie. La jurée de «The Voice» partage volontiers le crédit de ce succès avec l'homme de sa vie. « C'est quelqu'un qui est très doux en plus, qui m'accompagne», indique Zaz.

D'habitude avare de confidences sur sa vie privée, Zaz amoureuse a tout de même lâché: « Je ne vais pas faire tous les éloges de cette personne parce qu'il y en aurait beaucoup à dire».

A Télé Loisirs en 2021, Zaz avait raconté qu'elle était devenue belle-mère, puisque son mari a une fille, Jayna. « C'est un rôle qui se construit, comme être parent ou être en couple. On apprend au quotidien, on grandit ensemble. On trouve sa place. Je suis belle-mère depuis trois ans», avait expliqué la chanteuse, qui a même dédié la chanson Ce que tu es dans ma vie à « cette petite fille qui bouleverse tout, qui donne tout cet amour».

Zaz, qui déclarait en 2021 au Parisien qu'elle avait « tout bien cadenassé» pour éviter de « faire rentrer un homme, faire entrer l'amour» dans sa vie avant de rencontrer celui qui est devenu son mari, confirme donc que « cela lui a fait du bien» de lâcher prise.