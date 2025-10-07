Sa fille écoeurée: «Si vous avez un peu de décence, arrêtez de lui faire ça»

Zelda Williams a demandé sur Instagram qu'on arrête de lui envoyer les vidéos générées par IA de son père, Robin Williams. La fille de l'acteur décédé les a qualifiées de « dégoûtantes» et « exaspérantes».

Zelda Williams déteste les vidéos de son père générées par IA. Covermedia

Zelda Williams a qualifié ces vidéos de « dégoûtantes» et « exaspérantes» les vidéos d'IA de son père, le regretté Robin Williams.

Les vidéos générées par l'intelligence artificielle de célébrités décédées, dont la star du Cercle des poètes disparus, font fureur sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. L'actrice et réalisatrice a demandé au public de cesser de les lui envoyer.

« S'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des vidéos de papa via l'IA. Arrêtez de croire que je veux les voir ou que je comprendrai, ce n'est pas le cas et je ne le comprendrai pas», a posté Zelda Williams sur ses Stories Instagram. « Si vous essayez juste de me troller, j'ai vu bien pire, je restreindrai et passerai à autre chose. Mais s'il vous plaît, si vous avez un peu de décence, arrêtez de lui faire ça à lui et à moi, à tout le monde même, point final. C'est stupide, c'est une perte de temps et d'énergie, et croyez-moi, ce n'est pas ce qu'il voudrait.»

La fille de Robin Williams a ensuite laissé exploser sa colère.

« Il est exaspérant de voir l'héritage de personnes réelles se résumer à «ça leur ressemble vaguement et c'est suffisant», juste pour que d'autres personnes puissent produire d'horribles vidéos TikTok en les marionnettisant. Vous ne faites pas de l'art, vous faites des hot-dogs dégoûtants et surtraités à partir de la vie d'êtres humains, de l'histoire de l'art et de la musique, et vous les enfoncez dans la gorge de quelqu'un d'autre en espérant qu'il vous donnera un petit coup de pouce et qu'il aimera ça. C'est dégoûtant», a poursuivi Zelda Williams.