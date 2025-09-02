  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«La dernière année de ma vingtaine» Zendaya célèbre son 29e anniversaire avec un message touchant

Covermedia

2.9.2025 - 18:18

Zendaya a eu 29 ans le 1er septembre. Sur Instagram, en ce jour anniversaire, la star a remercié ses 177 millions d'abonnés de l'avoir aidée à rendre sa vie « si belle».

Zendaya
Zendaya

Covermedia

02.09.2025, 18:18

Zendaya fête ses 29 ans en remerciant ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram le 1er septembre, l'actrice d'Euphoria a célébré son anniversaire en publiant une mignonne photo souvenir la montrant assise sur un manège lorsqu'elle était petite fille. Dans la légende qui l'accompagne, Zendaya a remercié ses 177 millions d'abonnés.

« Je viens juste ici pour vous dire à quel point je suis reconnaissante pour cette nouvelle année de vie et pour vous tous qui la rendez si belle», a-t-elle écrit. « Merci infiniment pour tout votre amour et vos vœux chaleureux... comme toujours, voici (la dernière année officielle de ma vingtaine, littéralement, mes 29 ans).»

Le message chaleureux de Zendaya a rapidement récolté plus de trois millions de likes. Plusieurs de ses admirateurs célèbres lui ont également envoyé leurs vœux d'anniversaire, notamment Jason Momoa, qui joue à ses côtés dans Dune, Amber Riley et Octavia Spencer.

Zendaya travaille actuellement sur plusieurs projets, dont Dune: Part Three, de Denis Villeneuve, et L'Odyssée, de Christopher Nolan. Elle reprend également le rôle de MJ dans Spider-Man: Brand New Day réalisé par Destin Daniel Cretton, dans lequel elle partage l'affiche avec son fiancé, l'acteur Tom Holland. Le couple a annoncé ses fiançailles en décembre dernier, mais n'a pas encore précisé quand il comptait se marier.

Les plus lus

Une carte dans le bureau d'un général de Poutine suscite le débat
L’eau va disparaître : un célèbre lieu de vacances tire la sonnette d'alarme
Camila et Marvin, 14 et 17 ans : deux morts qui interrogent les pratiques policières
«Sept ans d'horreur et d'enfer...» - Gérard Depardieu encore dans la tourmente
Plusieurs blessées dans une attaque au couteau