Zendaya a eu 29 ans le 1er septembre. Sur Instagram, en ce jour anniversaire, la star a remercié ses 177 millions d'abonnés de l'avoir aidée à rendre sa vie « si belle».

Zendaya

Covermedia Covermedia

Zendaya fête ses 29 ans en remerciant ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram le 1er septembre, l'actrice d'Euphoria a célébré son anniversaire en publiant une mignonne photo souvenir la montrant assise sur un manège lorsqu'elle était petite fille. Dans la légende qui l'accompagne, Zendaya a remercié ses 177 millions d'abonnés.

« Je viens juste ici pour vous dire à quel point je suis reconnaissante pour cette nouvelle année de vie et pour vous tous qui la rendez si belle», a-t-elle écrit. « Merci infiniment pour tout votre amour et vos vœux chaleureux... comme toujours, voici (la dernière année officielle de ma vingtaine, littéralement, mes 29 ans).»

Le message chaleureux de Zendaya a rapidement récolté plus de trois millions de likes. Plusieurs de ses admirateurs célèbres lui ont également envoyé leurs vœux d'anniversaire, notamment Jason Momoa, qui joue à ses côtés dans Dune, Amber Riley et Octavia Spencer.

Zendaya travaille actuellement sur plusieurs projets, dont Dune: Part Three, de Denis Villeneuve, et L'Odyssée, de Christopher Nolan. Elle reprend également le rôle de MJ dans Spider-Man: Brand New Day réalisé par Destin Daniel Cretton, dans lequel elle partage l'affiche avec son fiancé, l'acteur Tom Holland. Le couple a annoncé ses fiançailles en décembre dernier, mais n'a pas encore précisé quand il comptait se marier.