Des noces inventées par l'IA : Zendaya remet les pendules à l'heure

Zendaya reçoit pas mal de commentaires ces jours-ci sur son mariage supposé avec Tom Holland, qui a fait l'objet de nombreuses images produites à partir de l'IA. L'actrice américaine a confirmé sur le plateau du Jimmy Kimmel Live! que ces dernières étaient fausses.

Zendaya

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Zendaya a remarqué que « beaucoup de gens ont été trompés» par des « photos» de son mariage présumé avec Tom Holland.

Lors de son passage dans l'émission Jimmy Kimmel Live! le 17 mars (26), l'actrice d'Euphoria a été interrogée sur son mariage avec l'acteur de Spider-Man, qui a fait les gros titres récemment. «Je n'ai rien vu de tout cela», a répondu la star de Dune. «Je n'en ai vu aucun.»

Jimmy Kimmel a ensuite fait référence à des photos générées par l'IA, la montrant en compagnie de son conjoint dans des tenues de mariage. Ces images ont circulé sur les réseaux sociaux ces dernières semaines.

« Beaucoup de gens ont été trompés par ces photos», a souri l'actrice. « Alors que je me promenais dans la vraie vie, les gens me disaient: «Oh mon Dieu, tes photos de mariage sont magnifiques», et je leur répondais: «Les gars, ce sont des photos créées avec l'IA. Elles ne sont pas réelles».»

La star a alors remarqué que « beaucoup de personnes» lui avaient reproché de ne pas avoir été invitées à ses noces.

La comédienne a ensuite regardé un extrait de son nouveau film, L'Aveu (The Drama), où son personnage épouse son fiancé, incarné par Robert Pattinson. Sauf que le visage de l'acteur britannique a été remplacé par celui de Tom Holland.

« C'était une journée magnifique», a-t-elle plaisanté, prétendant que ces images étaient « réelles»: « C'était pour de vrai! J'étais là». Zendaya et Tom Holland ont confirmé leur relation en novembre 2021 après s'être rencontrés sur le plateau de Spider-Man: Homecoming.

Ils se sont fiancés en décembre 2024 et le mois dernier, Law Roach, le styliste de longue date de l'actrice, a affirmé que le couple s'était marié en secret.

« Le mariage a déjà eu lieu», a-t-il déclaré à Access Hollywood lors de la dernière cérémonie des Actor Awards. « Vous l'avez manqué.» Lorsque la journaliste lui a demandé s'il disait la vérité, Law Roach a confirmé en riant: « C'est tout à fait vrai».

Zendaya et Tom Holland seront également à l'affiche de L'Odyssée, de Christopher Nolan, et de Spider-Man: Brand New Day, attendus en juillet. The Drama sortira le 1er avril en France.