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Confidences Zoë Kravitz a «extrêmement conscience» qu'elle vieillit

Covermedia

20.6.2026 - 11:21

Zoë Kravitz s'est confiée lors d'une récente interview avec British Vogue sur les difficultés liées au fait de vieillir en tant que femme. La chanteuse, actrice et réalisatrice a décidé de s'y préparer à sa façon.

À 37 ans, Zoë Kravitz dit être profondément sensible au fait que le temps passe inéluctablement.
À 37 ans, Zoë Kravitz dit être profondément sensible au fait que le temps passe inéluctablement.

Covermedia

20.06.2026, 11:21

Zoë Kravitz s'est confiée sur sa vision du vieillissement et de la mort lors d'une récente interview accordée à British Vogue.

Dans cet entretien, l'actrice et réalisatrice a avoué être profondément sensible au fait que le temps passe inéluctablement et l'emmène vers la fin de sa vie. «Je pense que je suis extrêmement consciente du fait que je vais mourir un jour», a-t-elle déclaré.

«L'autre jour, je suis passée à côté d'une femme très âgée qui marchait très lentement. Le simple fait que je puisse monter un escalier sans aucun problème est incroyable. Un jour, je ne pourrai peut-être plus le faire», a-t-elle commenté.

La star de Big Little Lies a ainsi souligné que vieillir peut s'accompagner de défis particuliers, notamment pour les femmes. «En tant que femmes, notre valeur repose en grande partie sur notre apparence», a rappelé celle qui fut mannequin et a cité le harcèlement de rue comme un point d'ambivalence par rapport au vieillissement.

«Il y a une relation complexe entre le fait d'être agacée par les ouvriers du bâtiment qui vous sifflent. Or j'ai discuté avec beaucoup de femmes pour savoir ce que l'on ressent quand cela cesse. Il y a une version où l'on se sent libérée, et une autre où l'on se sent invisible», a indiqué l'actrice de 37 ans.

«Je veux vraiment parvenir à ce stade où je suis heureuse telle que je suis, sans tout ça», a expliqué l'actrice de Batman, qui essaie de se concentrer davantage sur l'acceptation de soi dans le présent plutôt que de s'inquiéter pour l'avenir. «Je veux vraiment m'efforcer d'élever ou de faire évoluer mon moi intérieur».

De plus, Zoë Kravitz a autre chose à faire que se soucier de ses défauts. «Si je passe tout ce temps à m'énerver parce que je ne ressemble pas à ce que je voudrais, c'est comme si je le gaspillais», a-t-elle philosophé.

Et c'est d'ailleurs à une approche philosophique que la réalisatrice de Blink Twice enjoint de s'accrocher plutôt qu'aux illusoires béquilles de la médecine esthétique. Le vieillissement est inévitable, quels que soient les traitements. «Que l'on fasse du Botox ou non, on va vieillir. On va changer d'apparence d'une manière ou d'une autre», a-t-elle observé.

Et d'ajouter avec sagesse: « Si l'on ne fait pas le travail intérieur nécessaire pour se préparer au fait que la vie va suivre son cours, alors ce sera la partie la plus difficile.»

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