Qui est Annabel Elliot, la soeur et «le roc» de la reine Camilla?

Un documentaire diffusé pendant les fêtes en Grande-Bretagne a mis en lumière la précieuse relation qu'entretiennent la reine Camilla et sa petite soeur Annabel, présente à ses côtés dans toutes les épreuves de sa vie.

Annabel, la soeur de Camilla Camilla en compagnie de sa sœur Annabel Elliot alors qu'elles assistent à une réception à la Duchy of Cornwall Nursery pour marquer le 15e anniversaire de la fondation à Lostwithiel, en Cornouailles. (2018) Photo: imago images/Parsons Media Les deux soeurs complices à Wimbledon en 2015. Photo: imago/i Images La soeur de Camilla lui sert souvent de conseillère, ici pour la décoration intérieure d'un hôtel particulier du pays de Galles. (archives) Photo: imago/i Images Presques jumelles! Camilla et sa soeur en 2015 à Wimbledon. Photo: imago images/Shutterstock

La petite soeur de celle qui est aujourd'hui reine d'Angleterre a vu le jour le 2 février 1949. Annabel est ainsi venue au monde 18 mois après Camilla.

Leur père, le major Bruce Shand, s’était reconverti dans le commerce de vins après avoir combattu héroïquement durant la Seconde guerre mondiale. Quant à leur mère, Rosalind Cubbitt, elle était la fille d’un baron fortuné et s'est consacrée durant sa vie à ses enfants et à des oeuvres caritatives.

La fratrie comptait aussi un «petit dernier»: Mark Shand, né en 1951. Cet écrivain globe-trotter, documentariste et écologiste est décédé des suites d'une mauvaise chute sur un trottoir en 2014.

Le Daily Mail revient ce 29 décembre sur la relation forte qui unit les deux soeurs. Un lien récemment décrit dans un documentaire qui a ému les Anglais, nombreux à suivre le programme. Depuis toujours, Annabel soutient Camilla dans les heureux moments, tout comme dans les épreuves de sa vie.

C'est elle, d'ailleurs, qui a été désignée comme dame de compagnie de la reine le jour du couronnement, le 6 mai dernier. Annabel Elliot se souvient: «J'ai repensé à l'époque où je regardais le couronnement de la reine sur une petite télévision en noir et blanc. Et voilà qu'arrive ce carrosse doré avec ma sœur à l'intérieur. Je ne peux pas expliquer ce que je ressens parce que c'est tellement surréaliste et que ce n'est pas possible. C'était un grand moment»

Chamailleries et doudou enterré

Bien sûr, comme dans toute relation entre deux soeurs, Camilla et Annabel ont aussi eu leurs crêpages de chignons. À cause de leurs caractères opposés, notamment: Camilla a toujours été extravertie, mondaine, aimant les hommes et le sport, relate «Point de Vue», alors qu'Annabel était plus discrète et plus raffinée que son aînée.

Camilla (à g.) et sa soeur cadette Annabel dans leur jeunesse. Capture d'écran Daily Mail

Mais les chamailleries n'entachent en rien leurs souvenirs d'enfance, qu'elles qualifient toutes deux de «parfaite».

Toutefois, Annabel garde une rancune tenace contre sa grande soeur: «Je ne lui ai toujours pas pardonné d'avoir enterré ma peluche adorée, Tiddy Bar, dans un massif de roses», a-t-elle raconté dans un autre documentaire. Une déclaration qui prouve que si les deux femmes sont différentes, elles partagent un trait de caractère commun: l'humour.

Refuge et soutien

La vie de Camilla n'a pas été de tout repos. Maîtresse honnie du prince Charles du temps de Lady Diana, son mariage avec Andrew Parker Bowles a pris fin peu avant celui du prince et de la princesse de Galles. Sa soeur Annabel lui a alors apporté soutien moral et refuge. Pour fuir les médias, la future reine et sa sœur s'étaient alors éclipsées à Venise pour peindre et se recueillir.

C'est aussi chez Annabel que Camilla passait ses réveillons de Noël lorsque son mari était absent, souligne le Daily Mail. Et à la mort de Diana en 1997, c'est encore chez elle que Charles et Camilla ont trouvé refuge afin d'échapper à la tourmente médiatique et populaire.

Enfin, les deux soeurs se sont toujours serré les coudes lors des décès de leurs proches: ensemble, elles ont surmonté la disparition de leur mère en 1994, de leur père en 2006, puis de leur jeune frère Mark.

Comme Annabel a fondé avec succès son entreprise de décoration d'intérieur, c'est aussi tout naturellement qu'elle a collaboré à plusieurs reprises avec la famille royale d'Angleterre. Et donc... avec son inséparable soeur!