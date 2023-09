Rare interview: Charlene rompt le silence et met les points sur les «i»!

Ces dernières semaines, Charlène s'est particulièrement exposée au public. Elle a donné une longue interview dans laquelle elle a abordé de nombreux sujets personnels. Parmi eux, sa relation avec Albert, sans cesse entachée par des rumeurs de séparation dans les médias.

«Je me sens en forme, heureuse et en paix avec moi-même», a déclaré la princesse Charlene à «Monaco-Matin». (archives) KEYSTONE

Pas le temps ? blue News résume pour toi Monaco-Matin a publié une interview exclusive de Charlène. Elle y aborde toutes sortes de sujets, y compris d'ordre privé. Elle dit qu'elle va bien en ce moment et espère que les rumeurs concernant sa séparation d'avec Albert s'estomperont. Montre plus

Mardi, «Monaco-Matin» a annoncé une interview exclusive de Charlene de Monaco dans son édition papier. Il s'agit d'une rareté, car la princesse préfère habituellement ne pas s'exposer publiquement.

Nous pouvons donc maintenant savoir comment va l'énigmatique princesse.

Lassée des rumeurs

S'il est une question qui passionne les foules, c'est bien celle de la relation entre Charlene et le prince Albert. Au moment d'aborder ce point dans l'entretien, les choses deviennent explosives: l'ancienne nageuse s'exprime clairement.

Elle espère que les vilaines rumeurs de séparation vont enfin cesser. Les spéculations qui circulent sans cesse? Elle ne veut plus en entendre parler. Elle ne veut tout simplement «plus réagir» et espère qu'elles «s'évanouiront dans l'air».

Ces dernières années, Charlene a souffert d'une grave infection de l'oreille, du nez et de la gorge, mais aussi d'un épuisement mental, pour lequel elle a dû être soignée en Suisse. Son absence a été particulièrement remarquée et les médias n'ont pas manqué de le souligner.

Mais tout cela appartient heureusement au passé pour la mère de Jacques et Gabriella. «Je me sens en forme, heureuse et en paix avec moi-même», a-t-elle déclaré à «Monaco-Matin». Et de développer: «Je marche régulièrement, mais j'aimerais reprendre l'entraînement de natation, pour retrouver un peu d'énergie et me sentir plus forte».

Un grand pas pour les jumeaux

Ces derniers jours, Charlène a été immortalisée au stade avec son mari Albert pour assister au match de la Coupe du monde de rugby entre l'Afrique du Sud et l'Écosse, puis avec leurs enfants Jacques et Gabriella. À propos d'enfants : les deux blondinets princiers sont entrés à l'école lundi.

Pour la première fois, apprend-on, ils ne sont pas dans la même classe. Ils sont en EC2, ce qui équivaut à notre troisième année. C'est «un grand pas pour eux», relève Charlene de Monaco, dont le principal souci est de préserver leur enfance et de leur permettre de grandir comme des enfants de leur âge.

«Ils avaient, comme tous les élèves le jour de la rentrée, beaucoup d'attentes : sur leurs nouveaux camarades de classe, sur leurs professeurs, ou sur ce qu'ils allaient porter». Charlene et Albert ont accompagné leurs enfants à l'école pour l'occasion.