Rebel Wilson révèle le nom de la star qui cherche à la faire taire

Rebel Wilson a affirmé que Sacha Baron Cohen essayait « d’étouffer » des accusations le visant dans son autobiographie à paraître prochainement, Rebel Rising.

Rebel Wilson a travaillé avec la star de Borat sur la comédie Grimsby : Agent trop spécial, sortie en 2016 (archives). IMAGO/PA Images

Ce mois-ci, la star de Pitch Perfect a dévoilé auprès de ses fans quelques informations sur son livre et révélé qu'elle avait écrit un chapitre sur « un énorme trou du c** » avec lequel elle avait travaillé. L'actrice australienne de 44 ans a ensuite affirmé sur Instagram que l’acteur de 52 ans essayait de la menacer et de bloquer la parution de son ouvrage.

Imperturbable, Rebel Wilson a révélé hier l'identité du « trou du c** » en question sur sa story Instagram.

« Je ne serai pas intimidée ou réduite au silence par des avocats hors de prix ou des gestionnaires de crise en relations publiques. Le ‹trou du c**› dont je parle dans UN CHAPITRE de mon livre est : Sacha Baron Cohen », a-t-elle balancé.

Rebel Wilson a travaillé avec la star de Borat sur la comédie Grimsby : Agent trop spécial, sortie en 2016. Elle y incarne Dawn, la petite amie de Nobby, un hooligan joué par Sacha Baron Cohen, aux côtés de Mark Strong et d'Isla Fisher, l'épouse de l’acteur.

Rebel Wilson avait déjà laissé entendre que le tournage avait été légèrement pénible. C'était en 2014, ce film, dont Sacha Baron Cohen a coécrit le scénario, ayant pris beaucoup de temps à être finalisé. Elle avait notamment déclaré dans l'émission The Kyle and Jackie O Show que Sacha Baron Cohen n'arrêtait pas de la « harceler » pour qu'elle se mette à nue pendant le tournage.

Rebel Wilson a travaillé avec la star de Borat sur la comédie «Grimsby : Agent trop spécial,» sortie en 2016 dans les salles de cinéma. imago images/Everett Collection

« Chaque jour, il me demandait : «Rebel, peux-tu être nue dans cette scène ?» Et je lui répondais : «Non!» Sacha et moi avons le même agent aux Etats-Unis et je lui ai dit «Sacha, je vais appeler notre agent Sharon et lui dire à quel point tu me harcèles» », avait-elle confié.

« Chaque jour, il me disait : «Mets-toi à poil, ce sera drôle. Vous vous souvenez de la scène où j'étais nu dans Borat ? C'était hilarant». Le dernier jour, j'ai pensé que j'avais manifestement mis fin au sujet, mais il a fait appel à une doublure corps pour jouer la scène nue », se souvient l’actrice, dont les mémoires devraient sortir le 2 avril prochain.