Dennis Yadiel Sánchez Martin avait allégué que son oncle et lui avaient eu une relation de sept mois avant de demander une ordonnance de protection contre la star. Or Ricky Martin, 52 ans, a toujours fermement nié les accusations, et l'ordonnance de protection a été annulée après que Dennis Martin, maintenant âgé de 23 ans, a retiré sa plainte lors d'une audience devant le tribunal en 2022.

Ricky Martin a livré son ressenti après avoir été faussement accusé par son neveu d’abus sexuels. Jeffrey Mayer/JTMPhotos/Media Punch/INSTARimages.com/Cover Images

Le juge avait alors déclaré : « Il n'y a jamais eu plus ici qu'une personne troublée faisant de fausses allégations sans rien pour les étayer. »

Un moment que Ricky Martin a très mal vécu. « C'est le pire. La chose la plus douloureuse que j'ai jamais vécue, a déclaré le chanteur de Living La Vida Loca au magazine GQ. Dieu merci, c'était sans raison ».

Dennis est le fils de la demi-sœur de Ricky Martin, Vanessa Martin.

L’affaire familiale ne s’est pas arrêtée là. En septembre 2022, Ricky Martin a intenté un procès contre son neveu, réclamant 20 millions de dollars et l'accusant d'extorsion, de persécution malveillante, d'abus de droit et de dommages découlant de fausses allégations d'abus sexuel.