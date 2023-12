Rihanna s'étonne que son fils de quatre mois n'ait pas hérité de son front. La chanteuse a parlé de sa petite famille dans une interview pour Access Hollywood.

Rihanna a été choquée que son plus jeune enfant n'ait pas hérité de son front. Covermedia

La chanteuse barbadienne et son compagnon A$AP Rocky ont deux fils RZA, 19 mois, et Riot, quatre mois. Abordant le fait d'être mère dans une interview pour Access Hollywood, la chanteuse de 35 ans a partagé ses espoirs et ses rêves pour sa famille, ainsi que les différences physiques entre ses deux garçons.

« J'espérais pouvoir avoir des enfants un jour et j'espère pouvoir les voir amoureux et que je pourrai faire partie d'une famille qui brise les traumatismes générationnels et qui aime, avance et fait de nouvelles choses et élève ses enfants mieux que nous avons été élevés, a-t-elle confié. Et toutes ces belles choses se produisent et je n'arrive pas à y croire. »

Elle a ajouté : « La seule chose que je pouvais imaginer était probablement le front de RZA, je veux dire, Riot ne l'a pas! Je me dis, attends, tu es sûr? On ne peut pas perdre ce truc! »

Après s'être amusée de la forme du visage de son plus jeune fils, elle a repris son sérieux lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle ressentait en voyant A$AP Rocky, 35 ans, devenir papa. Les deux stars ont commencé à se fréquenter fin 2020 et Rihanna a déclaré que leur relation était encore plus épanouie depuis qu'ils avaient accueilli leurs enfants. « Oh, je l'aime différemment en tant que père. C'est énorme... c'est excitant, a-t-elle affirmé. Wahou, quel leader, quel (père) patient et aimant… Et mes enfants sont obsédés par lui. Je ne suis qu'en arrière-plan, comme si j'étais une figurante. Ouais. Ouais, ça arrive. Peu importe que ce soit des filles ou des garçons, ils aiment leur père différemment et j'adore voir ça. »

Covermedia