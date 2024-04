Rihanna est devenue maman de deux garçons en deux ans avec son compagnon A$AP Rocky. La chanteuse de 36 ans a confié au magazine Interview ne pas s’opposer à l'idée d'avoir d'autres enfants.

Rihanna a surpris ses fans en 2022 et 2023 en annonçant ses grossesses successives et la naissance de ses deux fils, RZA, deux ans, et Riot, huit mois, qu’elle a eus avec son compagnon, le rappeur A$AP Rocky. Covermedia

Interrogée par la styliste Mel Ottenberg sur le nombre d’enfants qu’elle souhaiterait avoir, la chanteuse a répondu: « Autant que Dieu veut que j'en aie».

Si elle ne sait « pas ce que Dieu veut», Rihanna, elle, aimerait bien « plus de deux enfants». « J'essaierai d'avoir une fille. Mais bien sûr, si c'est un autre garçon, c'est un autre garçon», a ajouté l’interprète de Don't Stop the Music.

Rihanna a aussi révélé que son compagnon n'avait pas peur de changer une couche. « Rocky n'a jamais hésité à le faire, a-t-elle déclaré. Il le fait avec une chemise sur le nez lorsqu’une couche pue. Il s'en sort. C'est assez drôle.»

Les deux stars ont commencé à se fréquenter publiquement en novembre 2020. En mars dernier, la chanteuse barbadienne a révélé à Vogue China ce qu'elle aimait le plus dans la maternité.

« Les enfants viennent au monde avec leur propre individualité et leur sincérité, sans logique ni conformité, ce qui vous donne généralement l'impression de devoir vous intégrer dans un certain groupe. C'est vraiment beau à voir et je veux continuer à les aider à naviguer là-dedans et m'assurer qu'ils savent qu'ils peuvent être qui ils veulent», a déclaré Rihanna.

