Robbie Williams loue un chalet à Gstaad pour 4600 francs la nuit!

La star britannique de la pop Robbie Williams est désormais officiellement un habitant de la station thermale bernoise de Gstaad (BE). Selon les médias, il devrait débourser pas moins de 4600 francs par nuit pour son chalet.

Loin des projecteurs, Robbie Williams aime les montagnes et la sérénité de la Suisse. KEYSTONE

On sait depuis longtemps que Robbie Williams aime la Suisse. Selon ses propres dires, la pop star britannique aime les montagnes. Il y ressent une paix, un calme et une sécurité qu'il ne connaît nulle part ailleurs.

Il n'est donc pas étonnant que l'interprète de «Supreme» se soit installé à Gstaad. En effet, ces derniers jours, le chanteur a posté sur son canal Instagram plusieurs photos et vidéos de lui dans le Saanenland.

Sept chambres à coucher et six salles de bains

Comme le montrent les recherches de la rédaction de CH Media, Robbie Williams a effectivement emménagé dans l'Oberland bernois. La rumeur d'un achat immobilier semble toutefois plutôt improbable. Sa résidence actuelle à Gstaad serait un appartement en location.

C'est ce que montre une comparaison entre les photos Instagram du chanteur et les photos d'annonces de l'appartement en question, qui sont proposées à la location temporaire sur des plateformes de réservation comme par exemple Airbnb.

CH Media écrit que différents détails permettent de vérifier clairement que le chanteur de 49 ans a vécu dans ce chalet - du moins ces derniers jours et semaines. Sept chambres à coucher, six salles de bain, trois cuisines, trois terrasses, quatre balcons et un sauna auraient été à la disposition de Robbie Williams et de sa famille.

Deux étages pour la famille Williams

La maison de 400 mètres carrés - située à quatre minutes en voiture du centre du village - s'étend sur trois étages. Les deux étages supérieurs auraient été prévus pour Robbie Williams, sa femme Ayda Field et leurs quatre enfants. Les domestiques disposeraient d'unités d'habitation fermées au dernier des trois étages.

Et l'ex-membre de «Take That» a de la chance : il bénéficie actuellement d'une réduction sur le loyer. En raison d'un chantier à proximité, le prix de la nuitée est, selon l'annonce, plus bas que d'habitude - à savoir «seulement» 4 600 francs par nuit.

Si Robbie Williams prévoit de rester plus longtemps dans le chalet, il devra sans doute bientôt puiser beaucoup plus profondément dans son porte-monnaie. Selon l'annonce, le loyer augmente à plus de 14'000 francs par nuit pendant la haute saison.

Il est toutefois possible, écrit CH Media, que le chanteur bénéficie d'un tarif spécial en tant que locataire à long terme. Actuellement, seuls lui et sa femme savent combien de temps ils vont rester à Gstaad. Interrogée par CH Media, la propriétaire de l'appartement n'a rien voulu dire sur les projets de son célèbre client.

On ne sait rien - du moins pour l'instant - quant à une éventuelle vente du chalet.