Robert De Niro s'est réjoui, avec prudence, des résultats du procès pénal à New York de Donald Trump, qui a été reconnu coupable de « falsification de documents comptables». D'autres stars ont aussi réagi sur les réseaux sociaux.

Robert De Niro

Covermedia

Robert De Niro a été le premier à réagir à la condamnation de Donald Trump pour 34 délits.

L'ancien président des Etats-Unis a été reconnu coupable au pénal de 34 chefs d'accusation pour « falsification de documents comptables» dans le but de masquer des malversations. Notamment, l'équipe de campagne de Donald Trump avait passé un accord avec le tabloïd National Enquirer en 2015 pour repérer des histoires embarrassantes pour celui qui était alors candidat à la Maison-Blanche, en acheter l'exclusivité et les étouffer, comme les révélations de l'ancienne actrice de X Stormy Daniels. L'avocat de Donald Trump avait versé 130.000 dollars à la jeune femme juste avant l'élection en 2016 et avait été remboursé l'année suivante par la Trump Organization, son versement étant maquillé sur les comptes.

La nouvelle du verdict de culpabilité a suscité toute une série de réactions de la part des stars.

« Je suis toujours très prudent. Je ne veux pas m'enthousiasmer pour quoi que ce soit», a déclaré l'acteur de 80 ans à Page Six. « C'est comme il se doit. La justice a été rendue. C'est tout.»

Barbra Streisand a pris la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer son point de vue. « Donald Trump blâme le juge, le jury et New York pour avoir été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation», a écrit la chanteuse de 82 ans sur X/Twitter. « Il n'acceptera jamais de répondre de ses crimes. Les Américains ne doivent plus laisser ce criminel s'approcher de la Maison Blanche.»

L'acteur John Leguizamo s'est également réjoui du verdict. « Nous applaudissons tous la justice et le fait que personne n'est au-dessus de la loi», a écrit l'acteur de 63 ans.

La star de Wonder Woman, Lynda Carter, a déclaré avec humour « 34 est désormais mon chiffre préféré», tandis que l'actrice de Lolita malgré moi, Ana Gasteyer, a plaisanté: « Rétrospectivement, je suis heureuse d'avoir décidé de ne pas boire à chaque fois qu'ils disaient «coupable», car je n'aurais jamais réussi à préparer le dîner».

La star de la téléréalité, Caitlyn Jenner, a adopté un point de vue différent: « Une journée scandaleuse pour l'Amérique. Tout le processus a été scandaleux, bien sûr. Honte à l'État de New York. Honte au ministère de la justice corrompu».

Covermedia