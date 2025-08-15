  1. Clients Privés
Tant pis pour les arbres Roger Federer aura une vue dégagée sur le lac de Zurich

Helene Laube

15.8.2025

La construction de la propriété de Roger et Mirka Federer à Rapperswil-Jona progresse. Pour offrir une vue dégagée sur le lac de Zurich, les arbres bordant la rive ont été abattus, tandis que les roselières protégées ont été préservées.

Vue sur le chantier du terrain d'environ 16'000 mètres carrés des Federer à Kempraten, Rapperswil-Jona. (28 mai 2024)
Vue sur le chantier du terrain d'environ 16'000 mètres carrés des Federer à Kempraten, Rapperswil-Jona. (28 mai 2024)
Photo : Keystone/Michael Buholzer

Rédaction blue News

15.08.2025, 06:34

15.08.2025, 10:12

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • La construction de la propriété de Roger et Mirka Federer à Rapperswil-Jona avance.
  • La star du tennis et sa famille bénéficieront d'une vue dégagée sur le lac, comme l’a appris "Blick".
  • Pour cela, une rangée d'arbres imposants a dû être abattue.
Montre plus

La construction de la propriété de Roger et Mirka Federer à Rapperswil-Jona progresse à bon rythme. Selon Blick, la star du tennis et sa famille profiteront d’une vue imprenable sur le lac.

Selon Blick dans son édition de vendredi, une rangée d’arbres imposants qui longeait la rive du terrain a été abattue. La berge fera donc l’objet d’un réaménagement complet, incluant des travaux de renaturation. Un ponton est également prévu. Les roselières protégées sur la rive du lac de Zurich, quant à elles, ont été préservées.

Dans «un endroit spécial». Roger Federer va ressortir sa raquette le temps d’un match !

Dans «un endroit spécial»Roger Federer va ressortir sa raquette le temps d’un match !

Le terrain des Federer s’étend sur près de 17'000 mètres carrés et comprend plusieurs bâtiments. Le projet a toutefois connu de nombreux retards, en raison de diverses oppositions, d’anciens plans directeurs, d’un litige concernant le chemin de rive, ainsi que de la pandémie de Covid-19. À l’origine, Roger et Mirka Federer prévoyaient d’emménager à Rapperswil-Jona avec leurs quatre enfants dès 2021.

Le couple a finalement renoncé à construire le hangar à bateaux initialement prévu, après l’intervention de l’Office fédéral de l’environnement, qui avait déposé un recours contre le permis déjà accordé.

