Salma Hayek a rendu hommage sur Instagram lundi à son ancien partenaire à l'écran, Matthew Perry, suite à son décès. Les deux acteurs avaient noué un « lien spécial» depuis le film de 1997 Coup de foudre et Conséquences.

Matthew Perry : une vie de lutte et de résilience Matthew Perry est mort à l'âge de 54 ans ce week-end. Sur les réseaux sociaux, les créateurs et certains acteurs de Friends ont salué sa mémoire. 30.10.2023

Salma Hayek a pris la parole sur Instagram pour rendre hommage à Matthew Perry, décédé samedi (28 octobre 23) à l'âge de 54 ans d'une apparente noyade.

« Il y a deux jours, je me suis réveillée avec la nouvelle choquante que Matthew Perry n'était plus parmi nous », a-t-elle écrit lundi. « Il m'a fallu quelques jours pour digérer cette profonde tristesse. »

Les deux acteurs ont joué ensemble dans le film Coup de foudre et Conséquences, sorti en 1997. La comédie racontait l'histoire de deux personnes qui passent une nuit ensemble à Las Vegas, avec une grossesse à la clé.

«Il existe un lien spécial qui se crée lorsque vous partagez des rêves avec quelqu'un et que vous travaillez ensemble pour les réaliser», a poursuivi l'actrice. «J'ai été très touchée l'année dernière quand Matthew a partagé sur ses stories Instagram à quel point il aimait Coup de foudre et Conséquences, et comment il pensait que ce film que nous avons fait ensemble était probablement son meilleur film.»

Dans son message, l'actrice de Copains pour toujours a partagé une série de photos rétrospectives la mettant en scène avec Matthew Perry. Salma Hayek, 57 ans, a également indiqué qu'elle et l'acteur de 54 ans encore étaient restés en contact depuis qu'ils avaient travaillé ensemble dans les années 90.

«Au fil des années, lui et moi nous sommes retrouvés à nous remémorer cette période significative de nos vies avec un profond sentiment de nostalgie et de gratitude », a-t-elle écrit. « Mon ami, tu es parti bien trop tôt, mais je continuerai à chérir ton espièglerie, ta persévérance et ton cœur adorable. Adieu, doux Matthew, nous ne t'oublierons jamais.»

L'interprète de Chandler Bing dans Friends a été retrouvé sans vie dans le jacuzzi de sa maison de Los Angeles après que les services d'urgence ont répondu à un appel pour un arrêt cardiaque, selon TMZ. Il a été déclaré mort sur les lieux. La cause du décès de Matthew Perry n'a pas encore été annoncée. Aucune drogue illégale n'a été trouvée sur les lieux et aucun acte criminel n'est suspecté.

Covermedia