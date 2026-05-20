Lena Situations et Seb la Frite ont rompu. Le Youtubeur a confirmé la séparation dans un documentaire, dont un extrait a été diffusé sur Canal + le 19 mai.

Lena Situations et Seb la Frite en 2024. IMAGO/ABACAPRESS

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Leur amour aura duré six ans: Lena Situations et Seb la Frite ont mis fin à leur relation. Et en toute discrétion, alors que l'ex-couple médiatique vit en permanence sous les feux des projecteurs.

Finalement, Seb la Frite a brisé le silence sur leur séparation en l'abordant avec pudeur dans un documentaire qu'il est venu présenter à Cannes, le 16 mai. Dans un extrait de Trente, diffusé le 19 mai sur Canal +, le trentenaire explique, face caméra: « Avant 30 ans, j'ai vécu une rupture amoureuse et j'ai appris autrement à laisser partir les gens.»

La rumeur courait depuis des semaines dans le sillage des fans des deux youtubeurs. Le 31 mars, pour les 30 ans de Seb la Frite, Léna Mahfouf était absente. Le 19 avril, les deux personnalités du Web se sont mutuellement désabonnées d'Instagram, ce qui équivaut à un divorce. Seb la Frite avait auparavant supprimé l'intégralité de leurs photos de couple.

Seb la Frite n'en a pas dit davantage, mais sa confession laisse supposer que la séparation s'est faite dans la souffrance.

Il a eu en compensation le plaisir de voir son long-métrage projeté les 18 et 19 mai en salles après l'avoir présenté au festival de Cannes. Et Léna Situations, qui a fait forte impression au Met Gala, continue à alimenter son podcast tout en se lançant dans la construction de sa future demeure, baptisée « La Maison du bonheur».