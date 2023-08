L’actrice et productrice Sophia Bush a demandé à ce que les termes de son contrat de mariage avec Grant Hughes soient maintenus dans le cadre de leur divorce. The Blast rapporte que selon celui-ci, elle ne devrait payer aucune pension alimentaire.

Un mariage éclair… et un divorce sans pension alimentaire, c’est comme cela que Sophia Bush voit les choses. Covermedia

Après à peine douze mois de mariage, la comédienne et productrice s’est séparée de son ami de longue date mais jeune époux, Grant Hughes.

Aujourd’hui, elle demande à un juge d'ordonner qu'aucunepension alimentaire ne soit versée par l'une ou l'autre des parties dans le cadre de son divorce. Selon de nouveaux documents juridiques, obtenus par The Blast, l'actrice de la série américaine Les Frères Scott affirme qu'elle avait un contrat de mariage avec son ex-mari qui stipule qu'elle n'a pas à payer de pension alimentaire.

Dans son dossier, l’ex épouse souligne que l'ancien couple n'a été marié que pendant un peu plus d'un an avant de se séparer le 27 juin 2023. Elle demande au tribunal de ne pas accorder de pension alimentaire à l'une ou l'autre des parties. L'accord stipulerait que « la nature et l'étendue exactes des biens séparés et des dettes des parties sont inconnues à ce jour. Cependant, chaque partie se verra attribuer ses biens séparés et ses dettes conformément aux termes de l'accord signé par les parties avant leur mariage.»

De plus, Sophia Bush veut le partage des frais d'avocat. En d'autres termes, elle paye les siens et lui les siens. Dans ce cas, il n'est pas question de pension alimentaire puisque l'ancien couple n'a pas d'enfants. Il convient de noter que même si le tribunal accordait une pension alimentaire, celle-ci incomberait à la personne qui gagne le plus d'argent.

Covermedia