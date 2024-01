Sophie Turner ne porte plus plainte pour enlèvement d'enfant contre Joe Jonas. L'ancien couple, en instance de divorce, a trouvé un accord concernant leurs problèmes de garde.

Sophie Turner a abandonné sa plainte contre Joe Jonas, dont elle est séparée.

L'actrice de Game of Thrones et son ex-partenaire ont signé un « protocole d'entente», concernant la garde de leurs deux filles, le juge ayant officiellement rejeté la plainte.

Sophie Turner avait précédemment demandé le « retour immédiat» de leurs deux jeunes enfants en Angleterre après que Joe Jonas les a emmenés en tournée aux États-Unis. Elle affirmait qu'il refusait de « rendre les passeports des enfants» alors qu'ils avaient précédemment décidé que l'Angleterre serait la « maison pour toujours» de la famille.

De fait, avec le retrait de cette plainte, il semble que les tensions se sont apaisés entre les deux parents. L'avocat de Sophie Turner a confirmé que l'ancien couple avait « soumis une ordonnance de consentement convenue résolvant les aspects parentaux de leur affaire à la Cour anglaise et attendent que celle-ci scelle cet ordre de consentement».

Sophie Turner et Joe Jonas ont confirmé dans une déclaration commune que leur séparation se passe dorénavant sous un ciel plus clément. « Après une médiation productive et réussie, nous avons convenu que les enfants passeront du temps de manière égale dans des foyers aimants aux États-Unis et au Royaume-Uni. Nous sommes impatients d'être d'excellents coparents.»

Joe Jonas a demandé le divorce de Sophie Turner en septembre après quatre ans de mariage.

Covermedia