Soutien à Depardieu: l'acteur suisse Vincent Perez se justifie

En apposant sa signature sur la très controversée tribune de soutien à Gérard Depardieu, accusé de viols, Vincent Perez avait causé un malaise. Mercredi, l'acteur suisse a décidé de briser le silence en reconnaissant avoir pris position en tant que proche de la famille. L'acteur est en effet le beau-père de Roxane Depardieu.

Vincent Perez a décidé de rompre le silence en partageant un message via le compte du festival qu'il a fondé, Les Rencontres 7e Art Lausanne. (archives) KEYSTONE

En décembre, Vincent Perez, avec 50 autres personnalités du monde de la culture, a co-signé la tribune publiée sur le site du Figaro dénonçant un «lynchage» de Gérard Depardieu. Mis en examen pour viols depuis 2020, l'acteur est au cœur d'un scandale à la suite d'un documentaire, dans lequel on l'entend sexualiser une fillette à cheval.

«Gérard Depardieu est probablement le plus grand des acteurs. Le dernier monstre sacré du cinéma. Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur lui, face au torrent de haine qui se déverse sur sa personne, sans nuance, dans l'amalgame le plus complet et au mépris d'une présomption d'innocence dont il aurait bénéficié, comme tout un chacun, s'il n'était pas le géant du cinéma qu'il est», écrivaient-ils dans ce texte.

La tribune avait suscité de vives réactions. Plus de 2500 artistes, parmi lesquels Angèle, Louane et Médine, avaient alors signé une «contre-tribune» en réponse aux soutiens de l'acteur Gérard Depardieu.

«Nous sommes dans une relation familiale»

Sur Instagram, Vincent Perez a décidé de rompre le silence en partageant un message via le compte du festival qu'il a fondé, Les Rencontres 7e Art Lausanne.

«J'ai cosigné en décembre une tribune dans le but de protéger le principe même de présomption d'innocence et en aucun cas à l'encontre des droits des femmes», se justifie-t-il dans le communiqué.

«Concernant Gérard Depardieu, nos enfants sont frères et sœurs, nous avons élevé une fille ensemble pendant 28 ans, nous sommes dans une relation familiale. Si un membre de votre famille est attaqué, il doit pouvoir avoir le soutien des siens», poursuit-il. L'acteur suisse est en effet le beau-père de Roxane Depardieu.

Mais cela ne l'empêche pas de se distancier: «Dans tout ce qui est dit sur lui, je ne reconnais pas l’homme que je connais depuis 35 ans.»

«Mon respect pour les femmes et la notion du consentement sont des sujets importants à mes yeux. Ils sont tous deux au cœur même de deux films que j’ai réalisés» assure-t-il.

Et de conclure: «Je suis profondément touché par les témoignages de celles qui ont été ou se sont senties harcelées, dans le monde du cinéma comme ailleurs. Tout ce qui porte atteinte à la dignité humaine me révolte».

Dans la même publication, le festival prend ses distances par rapport aux propos de son fondateur. «En tant qu'entité culturelle, les Rencontres 7e Art Lausanne ne sont signataires d'aucune tribune et agissent dans l'intérêt général, vocation première de l'association.»

«Trop tard», lance une femme en réponse à la publication. «Soutenir un membre de son entourage en privé n'est pas la même chose que de clamer son innocence en public, en bafouant la parole des victimes par la même occasion... Peu importe l'intention, les actes sont là et incompatibles avec les valeurs énoncées dans ce message», commente un autre internaute.

La carrière de Vincent Perez sortira-t-elle indemne de la polémique? Pierre Richard, également signataire de la tribune et ayant présenté ses excuses depuis, s'était vu retirer le titre d'ambassadeur de l'association de protection de l'enfance.