Suite dans un palace, 300'000 euros... une star a touché le jackpot

«Danse avec les stars» a fait son grand retour sur TF1 ce vendredi 16 février, pour le plus grand bonheur des fans de l'émission. Le magazine «Public» a révélé les rémunérations des candidats de l'émission. Et l'un d'eux s'en sort particulièrement bien!

L'interprète de Mike dans la série «Desperate Housewives» foule le parquet de «Danse avec les stars» dans cette 13ème saison. IMAGO/Bestimage

Cette année, douze candidats se disputeront la victoire, tous déterminés à succéder à Billy Crawford, vainqueur de la précédente édition. Ce dernier avait empoché 80'000 euros pour sa participation, un montant qui semble presque dérisoire comparé aux cachets impressionnants de la 13e saison.

Les personnalités de cette saison bénéficient en effet de salaires plus élevés, en particulier Black M et Cristina Cordula, qui toucheraient chacun une rémunération de 150'000 euros. Selon «Public», Natasha St-Pier percevrait une somme de 120'000 euros, tandis qu'Inès Reg aurait empoché 100'000 euros pour sa participation.

C'est l'ex-vedette de «Desperate Housewives» qui sort du lot en étant le mieux payé, avec un contrat à 300'000 euros et une prime hebdomadaire de 20'000 euros. En outre, James Denton bénéficie d'une suite au Park Hyatt au cœur de Paris pour toute la durée de son engagement dans l'émission.

En fin de classement, on retrouve notamment l'ancienne Miss France, Diane Leyre, avec une rémunération de 80'000 euros, suivi de notre compatriote romand, Nico Capone, avec 60'000 euros, et la gagnante de «Drag Race France», Keiona, qui touche 50'000 euros. La professeure de chant de la «Star Academy», Adeline Toniutti, se voit attribuer une somme de 40'000 euros, légèrement plus élevée que celle perçue par Caroline Margeridon, qui s'élève à 30'000 euros.