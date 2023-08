Future Sound Asia réclame 2,7 millions de dollars à The 1975 suite à l'annulation du festival malaisien où ils se produisaient. Dans un communiqué, l'avocat de la société a affirmé que le groupe avait quelques jours pour répondre.

The 1975 a reçu une demande de dédommagements de 2,7 millions de dollars suite à l'annulation d'un festival malaisien après que le leader Matty Healy a embrassé son camarade de groupe masculin.

L'homosexualité est illégale en Malaisie et le festival de musique The Good Vibes à Kuala Lumpur a été annulé suite au baiser entre Matt Healy et le bassiste Ross MacDonald lors de leur concert du 21 juillet. Il a également condamné les lois anti-LGBTQ+ du pays depuis la scène.

Les ministres du gouvernement malaisien ont depuis décidé de bannir le groupe du pays et ils ont annulé des spectacles en Indonésie et à Taïwan à la suite de la controverse.

David Dinesh Mathew, avocat de l'organisateur de l'événement FSA, a déclaré vendredi (11 août 23) dans un communiqué : « Je peux confirmer que mon cabinet a émis une lettre de réclamation de sept jours au groupe britannique 1975 exigeant 12,3 millions de RM (2,68 millions de dollars) de dommages et intérêts au nom de Future Sound Asia (FSA). »

Il a déclaré que la plainte contre le groupe était « essentiellement pour rupture de contrat » tandis qu'il a avancé que le représentant de Matt Healy avait signé une assurance écrite attestant que le groupe « adhérerait à toutes les directives et réglementations locales ».

Le groupe a jusqu'au 14 août pour répondre à la réclamation.

Covermedia