Non, Anthony Delon n'est pas motivé par l'argent dans la bataille qu'il se livre actuellement avec son père, Alain Delon, et sa sœur, Anouchka. C'est ce qu'il a affirmé sur CNews.

Anthony Delon, sur la bataille judiciaire qui déchire le clan Delon : «Ce n’est pas un problème d’héritage, ce n’est pas un problème de succession», dans #HDPros pic.twitter.com/xqksjQnBIz — CNEWS (@CNEWS) January 5, 2024

Le fils d'Alain Delon a révélé cette semaine dans une interview à Paris Match avoir déposé en novembre une main courante contre sa sœur Anouchka.

Cette dernière a, en réponse, annoncé qu'elle déposerait plainte pour diffamation et harcèlement, tandis que le patriarche a fait savoir par le biais de son avocat qu'il portait lui aussi plainte contre son aîné.

Accusé d'avoir des motivations pécuniaires, Anthony Delon s'en est défendu sur CNews, affirmant qu'il n'a à cœur que le bien-être de son père. « Je veux commencer par éteindre un incendie. Toutes ces histoires d'argent, d'héritage, ça me rend malade. Ce n'est pas ça. Je ne veux absolument pas, même si j'ai beaucoup de respect pour Johnny, qu'on soit associés à Johnny, Bettencourt ou je ne sais qui. Ce n'est pas un problème d'héritage, de succession. La succession, elle est réglée. Les problèmes d'argent, il n'y en a pas. Tout est acté. Ma soeur a 50% de toute la fortune de mon père. Mon frère et moi, on est à la part de réserve, donc on a 25%. C'est acté, c'est terminé, c'est fini », dévoile-t-il.

L'avocat d'Hiromi Rollin, pour sa part, avait lancé cette théorie, affirmant qu'il n'y a « pas d'affaire Hiromi Rollin ». « Cela montre qu'en réalité, il n'y a jamais eu d'affaire Hiromi Rollin, il y a simplement une affaire Delon, entre les enfants Delon. L'objectif pourrait être uniquement financier, pour des questions d'héritage », avait-il déclaré sur RTL le 4 janvier. Les plaintes des enfants Delon contre la « dame de compagnie» de leur père ont été classées, tout comme celle qu'elle avait déposé contre eux.

Covermedia