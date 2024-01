Train de vie de Charlène : les révélations chocs d’un ancien comptable

L'ancien comptable d'Albert et Charlène de Monaco a fait des révélations fracassantes sur les finances du couple royal. Il raconte aussi que la princesse avait engagé des migrants illégaux.

La princesse Charlène aurait engagé des migrants illégaux. IMAGO/ABACAPRESS

Claude Palmero, 67 ans, a été responsable de toutes les affaires financières de la cour monégasque pendant plus de vingt ans. Le comptable a cependant quitté son poste l'année dernière. Depuis, plusieurs accusations de corruption ont circulé, dont il a été lui-même la cible.

Ces derniers jours Claude Palmero a encore fait parler de lui puisqu’il a donné un aperçu des finances d’Albert et de Charlène de Monaco au journal français «Le Monde», qui ne s’est pas gêné pour choisir un titre évocateur : «L’homme qui en sait trop».

Migrants illégaux

Les notes de Palmero, que «Le Monde» a pu consulter, révèlent entre autres que Charlène aurait employé des migrants illégaux. En effet, après la naissance de Gabriella et Jacques en 2014, les enfants ont été confiés à des nounous qui n’auraient pas eu le droit de séjourner dans la principauté.

Palmero précise dans ses notes : «Nous sommes complètement en dehors de la légalité». Les nounous n'avaient que des visas de touristes, qui étaient expirés. L’une d'entre elles aurait même présenté un faux passeport.

En outre, les notes indiquent qu'en 2017, un travailleur des Philippines officiait déjà illégalement depuis cinq ans. Lui aussi n'avait qu'un visa de touriste, valable un mois.

15 millions d’euros en 8 ans

Le salaire des employés était de 100 euros (environ 94 francs) par jour. Mais les coûts auraient augmenté car Charlène aurait eu huit personnes à son service. «Il n'y en a jamais eu autant», écrit Palmero. En 2021, il mettra donc son veto à l'embauche d'autres employés personnels.

Mais l'équipe de collaborateurs n'était que la pointe de l'iceberg, selon l'ancien comptable. La princesse a également dépensé beaucoup d'argent pour d'autres choses : Le baptême des enfants a, par exemple, coûté plus de 600 000 euros.

Au total, Charlène aurait dépensé plus de 15 millions d’euros en huit ans, soit le double de son budget réel. Dans les notes de Palmero, on peut lire à ce sujet : «C'est fou, je n'ai aucun contrôle sur les dépenses».

Mais la princesse de Monaco n’est pas la seule dans ce cas puisqu’Albert ne semble pas non plus être très radin. En effet, ce dernier verse chaque année des millions à son ancienne maîtresse et à ses enfants. Comme le révèle Palmero, Jazmin Grimaldi et Alexandre Coste-Grimaldi recevraient chaque année environ 370'000 euros (près de 350'000 francs).