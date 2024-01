«30 ans que ça dure» - Le chorégraphe de Popstars mis en cause

Le chorégraphe Yanis Marshall, révélé l'an dernier comme professeur de danse à la Star Academy sur TF1, accuse son homologue Bruno Vandelli d'«agressions sexuelles sur mineurs». Il annonce vouloir porter plainte contre le danseur, qui s'était fait connaître en tant que juré dans l'émission Popstars sur M6, au début des années 2000.

Bruno Vandelli, chorégraphe s'étant fait connaître dans l'émission «Popstars», est accusé d'«agressions sexuelles» par Yanis Marshall. (archives) Imago

Tout le monde se souvient de l'illumination de Bruno Vandelli dans l'émission Popstars, alors qu'il voulait baptiser «Quadricolor» le groupe issu du télécrochet . On en rit encore. Mais les accusations portées à son encontre par un autre chorégraphe, Yanis Marshall, sont beaucoup moins drôles.

Le jeune chorégraphe, qui s'est lui aussi fait connaître à la télévision l'an dernier en tant que prof à la Star Academy, entend porter plainte contre Bruno Vandelli. Il l'accuse d'«agressions sexuelles sur mineurs», selon un communiqué diffusé jeudi par l’intermédiaire de son avocate, Me Kaltoum Gachi et relayé par Le Parisien.

«Au moins 12 autres victimes»

Selon les dires de Yannis Marshall, Bruno Vandelli s'en serait pris à lui alors qu'il étudiait la danse, à l'âge de 14 ans. Mais ça n'est pas tout.

D'après plusieurs messages diffusés sur les réseaux sociaux, il serait en contact avec 12 autres victimes. Et le danseur a lancé un appel pour encourager de nouveaux témoins à rompre le silence. «Ça fait à peu près 30 ans que ça dure. Je veux bien prendre tout témoignage», a-t-il notamment écrit.

Le chemin a été long avant que Yannis Marshall ne donne le nom de celui qu'il accuse. Dans une interview menée par Jordan De Luxe l'été dernier, le chorégraphe de la Star Academy avait expliqué avoir été victime d'agression sexuelle par «une personne de son milieu».

Ces derniers jours, Yanis Marshall a publié des messages relativement énigmatiques sur les réseaux sociaux, avant de préciser ses accusations et de nommer clairement Bruno Vandelli.

«Je dois agir pour moi et je pense aussi aux autres. Le fait que d'autres personnes aient aussi été victimes me donne la force de mener ce combat pour la justice et la vérité», a-t-il déclaré dans son communiqué.

Pour l'heure, Bruno Vandelli n'a pas réagi aux accusations de Yanis Marshall.