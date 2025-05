Le comédien britannique Russell Brand a été renvoyé devant une cour criminelle pour des accusation de viols et d'agressions sexuelles. Il a été mis en liberté sous caution, à l'issue d'une brève audience vendredi devant un tribunal londonien.

L'humoriste de 49 ans, devenu influenceur complotiste, ne s'est exprimé que pour décliner son identité, sa date de naissance et son adresse devant le tribunal de Westminster. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'humoriste de 49 ans, devenu influenceur complotiste, ne s'est exprimé que pour décliner son identité, sa date de naissance et son adresse devant le tribunal de Westminster. Il a ensuite écouté, impassible, l'énoncé des charges retenues à son encontre.

L'ex-mari de la star de la pop Katy Perry a été inculpé début avril pour deux viols et plusieurs agressions sexuelles, sur quatre femmes au total, dans la région côtière de Bournemouth (sud de l'Angleterre) et à Londres, entre 1999 et 2005.

Il a été placé en liberté sous caution – un régime qui comporte certaines conditions à respecter – dans l'attente de sa prochaine comparution le 30 mai devant la cour de l'Old Bailey, chargée de juger les crimes.

Lunettes de soleil et chemise noire ouverte, le comédien s'est frayé à son arrivée un passage jusqu'au tribunal, sans mot dire, au milieu des caméras et photographes.

L'audience de vendredi était la première dans le cadre de cette affaire.

Accusations rejetées

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux juste après son inculpation, M. Brand, qui vit une partie de son temps aux Etats-Unis, avait rejeté les accusations et s'était dit «reconnaissant» d'avoir «l'occasion» de se défendre.

«J'étais un idiot avant de vivre dans la lumière du Seigneur. J'étais un toxicomane, un accro au sexe, et un imbécile, mais je n'ai jamais été un violeur», avait-il affirmé, assurant n'avoir «jamais été impliqué dans une (relation) non consentie».

Une enquête de police avait été ouverte contre lui après la diffusion d'un documentaire sur la chaîne britannique Channel 4 en septembre 2023.

Millions de fans

La police de Londres a précisé que l'enquête était toujours ouverte et appelé «toute personne concernée ou ayant des informations sur cette affaire» à la contacter.

Né en 1975 dans une famille d'origine modeste dans l'Essex, à l'est de Londres, Russell Brand a commencé sa carrière dans le stand-up à l'adolescence.

Il s'est fait connaître avec son humour provocateur et volontiers lubrique, avant de se muer en acteur star, puis en gourou anti-establishment aux idées complotistes, suivi par des millions de personnes en ligne.

Il a près de 7 millions d'abonnés sur YouTube, 11,3 millions sur X et 4,8 millions sur Instagram.

Il a présenté une émission sur la station Radio 2 de la BBC entre 2006 et 2008, mais quitté l'antenne après avoir laissé un message sexuellement explicite à un acteur au sujet de sa petite-fille.

Il a également présenté une émission dérivée de «Big Brother» pendant plusieurs années, écrit des chroniques pour le journal The Guardian et rédigé deux autobiographies.

Il a été marié à Katy Perry pendant 14 mois, entre 2010 et 2012. Il est aujourd'hui marié à l'auteure et illustratrice Laura Gallacher, avec qui il a trois enfants.