«Adieu Jean-Pat»: il doit organiser les funérailles de son pire ennemi!

Être embrigadé malgré lui dans la mise sur pied des obsèques de son pire ennemi: c'est la mésaventure qui arrive à Hakim Jemili dans «Adieu Jean-Pat», au cinéma dès ce 3 septembre. blue News a rencontré la réalisatrice du film, Cécilia Rouaud.

C'est une «comédie mortelle» que l'on nous promet dès ce 3 septembre sur les écrans romands. Dans le rôle principal, on retrouve l'humoriste de stand-up Hakim Jemili, plutôt loin de son univers habituel. La réalisatrice Cécilia Rouaud confie à blue News: «C'est la première personne à qui on a pensé. Je le connaissais depuis longtemps et il a quelque chose d'assez touchant. Il est grand, il est un peu embarrassé de son corps, il a toujours l'air un peu à côté de ses pompes alors qu'en fait il est acéré, drôle et intelligent».

Le côté «grand nounours» que dégage le comédien était une aubaine pour servir le scénario, poursuit la réalisatrice: «Mon personnage dans le film fait, d'un côté, des choses répréhensibles et à la fois, on doit l'aimer tout de suite. Je trouve qu'Hakim porte ça: il peut faire n'importe quoi, on va l'aimer quand même.»

Ces femmes qui gravitent autour du héros

Autour d'Hakim Jemili, on notera une riche distribution féminine. Constance Labbé incarne la meilleure amie et complice d'Etienne, qui se montre toujours prête à l'aider, même dans les pires coups fourrés. Dans le scénario original, ce personnage était un garçon. C'était le bon copain, boulet, qu'Etienne traîne dans tous le film. Et je me suis dit que c'était intéressant de passer ce personnage-là au féminin, raconte Cécilia Rouaud.

Elle relève que l'amitié homme-femme est relativement peu exploitée au cinéma et que transformer ce rôle du «boulet attachant» en le faisant incarner par une femme lui semblait intéressant: «Ça créait autre chose. Je trouvais que c'était une bonne idée de casting et en effet, ils ont vraiment bien marché tous les deux ensemble. Ça a généré quelque chose de très frais, de très rafraîchissant».

Nora Hamzaoui incarne la soeur d'Etienne dans le film. Enceinte, son personnage est un peu bouleversé par ses hormones, sourit Cécilia Rouaud: «Elle est obsédée par l'idée de toucher un cadavre et à partir du moment où elle l'aura touché, elle va remettre en cause sérieusement l'idée d'accoucher, or elle est enceinte de huit mois, donc ça va être un petit peu compliqué...»

Enfin, Valérie Karsenti, connue pour son rôle de Liliane dans «Scènes de Ménages», joue le rôle de la mère du défunt. «Ce qu'il y a de sublime chez cette actrice, c'est qu'elle arrive à nous faire rire même si son personnage vient de perdre son fils. Mais elle est tellement jetée, folle et à part, qu'elle est super drôle. On avait un peu peur de ça: comme on joue un peu sur le fil, avec une histoire autour de la mort. Mais tous les acteurs ont cette précision qui fait qu'on oublie l'idée de la mort pour qu'on puisse rire avec eux», poursuit Cécilia Rouaud.

«J'ai besoin de savoir que tout le monde va bien»

Sur ses tournages, Cécilia Rouaud a besoin de joie, un «carburant» essentiel pour elle: «J'ai besoin de savoir que tout le monde va bien, que tout le monde est heureux. C'est un métier compliqué d'être acteur, un moment de dénuement, de don de soi, où il faut livrer des choses alors que tout le monde regarde. Sur les plateaux de mes films, on rigole bien et je trouve que ça marche: quand ils ont du plaisir de jouer les uns avec les autres, ça se voit.»

Pour autant, tout le monde travaille très sérieusement et arrive prêt au moment où les caméras se mettent à tourner.

«Un joli pied de nez à la mort»

Le film devait initialement être réalisé par l'un de ses coauteurs, Laurent Tirard, mais ce dernier, alors malade, a préféré en confier la réalisation à Cécilia Rouaud: «Je l'ai rencontré à ce moment-là, on a travaillé ensemble sur certains éléments lorsque j'ai repris le scénario. Je ne l'ai pas côtoyé très longtemps, mais je m'en souviendrai toujours. C'était un humain super délicat, élégant, chaleureux et généreux», décrit Cécilia Rouaud.

Laurent Tirard est décédé le 5 septembre 2024, au début du montage du film. «Ce film lui est dédié, bien sûr, parce qu'il en est vraiment le père. Et il l'a écrit à la fin de sa vie, ce qui est quand même un joli pied de nez à la mort», commente la réalisatrice.

blue News a vu le film pour vous

Sur le papier, l'idée est excellente: un trentenaire qui ne sait ni dire non, ni faire des choix et qui a peur de l'engagement, se retrouve embarqué malgré lui dans l'organisation des funérailles de celui qui fut son pire ennemi.

Martyrisé chaque été en camping par Jean-Pat, Etienne en garde toujours des séquelles à 35 ans. Un peu mou, bonne pâte, il peine à s'affirmer. Et c'est justement ces traits de caractère qui vont le faire s'embourber dans ce scénario abracadabrant.

Chapeau bas à Clémence Labbé, qui amène du piquant et de la drôlerie dans l'histoire. Le côté décalé de l'humoriste Nora Hamzawi est aussi à relever.

Un regret: la comédie aurait pu être beaucoup plus grinçante, surtout lorsque l'on connaît l'univers d'Hakim Jemili. Mais elle ne part jamais très loin dans l'humour noir; le côté bon enfant est d'ailleurs assumé, l'idée étant de faire passer un moment divertissant à un public familial. Mais c'est dommage, le résultat est un peu trop gentillet à notre goût.

Notre note: 6/10