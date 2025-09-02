«Adieu Jean-Pat»: il doit organiser les funérailles de son pire ennemi!

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sortie ciné «Adieu Jean-Pat»: il doit organiser les funérailles de son pire ennemi!

Valérie Passello

2.9.2025

Être embrigadé malgré lui dans la mise sur pied des obsèques de son pire ennemi: c'est la mésaventure qui arrive à Hakim Jemili dans «Adieu Jean-Pat», au cinéma dès ce 3 septembre. blue News a rencontré la réalisatrice du film, Cécilia Rouaud.

«Adieu Jean-Pat»: il doit organiser les funérailles de son pire ennemi!

«Adieu Jean-Pat»: il doit organiser les funérailles de son pire ennemi!

«Adieu Jean-Pat»: il doit organiser les funérailles de son pire ennemi!

02.09.2025

Valérie Passello

02.09.2025, 21:14

C'est une «comédie mortelle» que l'on nous promet dès ce 3 septembre sur les écrans romands. Dans le rôle principal, on retrouve l'humoriste de stand-up Hakim Jemili, plutôt loin de son univers habituel. La réalisatrice Cécilia Rouaud confie à blue News: «C'est la première personne à qui on a pensé. Je le connaissais depuis longtemps et il a quelque chose d'assez touchant. Il est grand, il est un peu embarrassé de son corps, il a toujours l'air un peu à côté de ses pompes alors qu'en fait il est acéré, drôle et intelligent».

Adieu Jean-Pat
Adieu Jean-Pat. Hakim Jemili joue le rôle d'Etienne, martyrisé dans son enfance par le fameux Jean-Pat.

Hakim Jemili joue le rôle d'Etienne, martyrisé dans son enfance par le fameux Jean-Pat.

Photo: Les Films sur-mesure - SND

Adieu Jean-Pat. Embarqué malgré lui dans l'organisation des funérailles de son pire ennemi, il va se dépatouiller très maladroitement.

Embarqué malgré lui dans l'organisation des funérailles de son pire ennemi, il va se dépatouiller très maladroitement.

Photo: Les Films sur-mesure - SND

Adieu Jean-Pat. Constance Labbé incarne l'amie du héros, prête à l'aider dans les pires coups fourrés.

Constance Labbé incarne l'amie du héros, prête à l'aider dans les pires coups fourrés.

Photo: Les Films sur-mesure - SND

Adieu Jean-Pat. Nora Hamzawi (ici aux côtés de Bertrand Goncalves) joue le rôle de la femme enceinte avec toutes les bizarreries que cela peut entraîner.

Nora Hamzawi (ici aux côtés de Bertrand Goncalves) joue le rôle de la femme enceinte avec toutes les bizarreries que cela peut entraîner.

Photo: Les Films sur-mesure - SND

Adieu Jean-Pat. La réalisatrice Cécilia Rouaud, au moment de répondre au questions de blue News.

La réalisatrice Cécilia Rouaud, au moment de répondre au questions de blue News.

Photo: blue News

Adieu Jean-Pat. L'affiche du film.

L'affiche du film.

Photo: Les Films sur-mesure - SND

Adieu Jean-Pat
Adieu Jean-Pat. Hakim Jemili joue le rôle d'Etienne, martyrisé dans son enfance par le fameux Jean-Pat.

Hakim Jemili joue le rôle d'Etienne, martyrisé dans son enfance par le fameux Jean-Pat.

Photo: Les Films sur-mesure - SND

Adieu Jean-Pat. Embarqué malgré lui dans l'organisation des funérailles de son pire ennemi, il va se dépatouiller très maladroitement.

Embarqué malgré lui dans l'organisation des funérailles de son pire ennemi, il va se dépatouiller très maladroitement.

Photo: Les Films sur-mesure - SND

Adieu Jean-Pat. Constance Labbé incarne l'amie du héros, prête à l'aider dans les pires coups fourrés.

Constance Labbé incarne l'amie du héros, prête à l'aider dans les pires coups fourrés.

Photo: Les Films sur-mesure - SND

Adieu Jean-Pat. Nora Hamzawi (ici aux côtés de Bertrand Goncalves) joue le rôle de la femme enceinte avec toutes les bizarreries que cela peut entraîner.

Nora Hamzawi (ici aux côtés de Bertrand Goncalves) joue le rôle de la femme enceinte avec toutes les bizarreries que cela peut entraîner.

Photo: Les Films sur-mesure - SND

Adieu Jean-Pat. La réalisatrice Cécilia Rouaud, au moment de répondre au questions de blue News.

La réalisatrice Cécilia Rouaud, au moment de répondre au questions de blue News.

Photo: blue News

Adieu Jean-Pat. L'affiche du film.

L'affiche du film.

Photo: Les Films sur-mesure - SND

Le côté «grand nounours» que dégage le comédien était une aubaine pour servir le scénario, poursuit la réalisatrice: «Mon personnage dans le film fait, d'un côté, des choses répréhensibles et à la fois, on doit l'aimer tout de suite. Je trouve qu'Hakim porte ça: il peut faire n'importe quoi, on va l'aimer quand même.»

Ces femmes qui gravitent autour du héros

Autour d'Hakim Jemili, on notera une riche distribution féminine. Constance Labbé incarne la meilleure amie et complice d'Etienne, qui se montre toujours prête à l'aider, même dans les pires coups fourrés.  Dans le scénario original, ce personnage était un garçon. C'était le bon copain, boulet, qu'Etienne traîne dans tous le film. Et je me suis dit que c'était intéressant de passer ce personnage-là au féminin, raconte Cécilia Rouaud. 

Elle relève que l'amitié homme-femme est relativement peu exploitée au cinéma et que transformer ce rôle du «boulet attachant» en le faisant incarner par une femme lui semblait intéressant: «Ça créait autre chose. Je trouvais que c'était une bonne idée de casting et en effet, ils ont vraiment bien marché tous les deux ensemble. Ça a généré quelque chose de très frais, de très rafraîchissant».

Nora Hamzaoui incarne la soeur d'Etienne dans le film. Enceinte, son personnage est un peu bouleversé par ses hormones, sourit Cécilia Rouaud: «Elle est obsédée par l'idée de toucher un cadavre et à partir du moment où elle l'aura touché, elle va remettre en cause sérieusement l'idée d'accoucher, or elle est enceinte de huit mois, donc ça va être un petit peu compliqué...»

Enfin, Valérie Karsenti, connue pour son rôle de Liliane dans «Scènes de Ménages», joue le rôle de la mère du défunt. «Ce qu'il y a de sublime chez cette actrice, c'est qu'elle arrive à nous faire rire même si son personnage vient de perdre son fils. Mais elle est tellement jetée, folle et à part, qu'elle est super drôle. On avait un peu peur de ça: comme on joue un peu sur le fil, avec une histoire autour de la mort. Mais tous les acteurs ont cette précision qui fait qu'on oublie l'idée de la mort pour qu'on puisse rire avec eux», poursuit Cécilia Rouaud.

«J'ai besoin de savoir que tout le monde va bien»

Sur ses tournages, Cécilia Rouaud a besoin de joie, un «carburant» essentiel pour elle: «J'ai besoin de savoir que tout le monde va bien, que tout le monde est heureux. C'est un métier compliqué d'être acteur, un moment de dénuement, de don de soi, où il faut livrer des choses alors que tout le monde regarde. Sur les plateaux de mes films, on rigole bien et je trouve que ça marche: quand ils ont du plaisir de jouer les uns avec les autres, ça se voit.»

Pour autant, tout le monde travaille très sérieusement et arrive prêt au moment où les caméras se mettent à tourner. 

«Un joli pied de nez à la mort»

Le film devait initialement être réalisé par l'un de ses coauteurs, Laurent Tirard, mais ce dernier, alors malade, a préféré en confier la réalisation à Cécilia Rouaud: «Je l'ai rencontré à ce moment-là, on a travaillé ensemble sur certains éléments lorsque j'ai repris le scénario.  Je ne l'ai pas côtoyé très longtemps, mais je m'en souviendrai toujours. C'était un humain super délicat, élégant, chaleureux et généreux», décrit Cécilia Rouaud.  

Laurent Tirard est décédé le 5 septembre 2024, au début du montage du film. «Ce film lui est dédié, bien sûr, parce qu'il en est vraiment le père. Et il l'a écrit à la fin de sa vie, ce qui est quand même un joli pied de nez à la mort», commente la réalisatrice.

blue News a vu le film pour vous

Sur le papier, l'idée est excellente: un trentenaire qui ne sait ni dire non, ni faire des choix et qui a peur de l'engagement, se retrouve embarqué malgré lui dans l'organisation des funérailles de celui qui fut son pire ennemi.

Martyrisé chaque été en camping par Jean-Pat, Etienne en garde toujours des séquelles à 35 ans. Un peu mou, bonne pâte, il peine à s'affirmer. Et c'est justement ces traits de caractère qui vont le faire s'embourber dans ce scénario abracadabrant. 

Chapeau bas à Clémence Labbé, qui amène du piquant et de la drôlerie dans l'histoire. Le côté décalé de l'humoriste Nora Hamzawi est aussi à relever. 

Un regret: la comédie aurait pu être beaucoup plus grinçante, surtout lorsque l'on connaît l'univers d'Hakim Jemili. Mais elle ne part jamais très loin dans l'humour noir; le côté bon enfant est d'ailleurs assumé, l'idée étant de faire passer un moment divertissant à un public familial. Mais c'est dommage, le résultat est un peu trop gentillet à notre goût. 

Notre note: 6/10

Les plus lus

L’eau va disparaître : un célèbre lieu de vacances tire la sonnette d'alarme
Mort de sportifs français : un procès dix ans après
«Sept ans d'horreur et d'enfer...» - Gérard Depardieu encore dans la tourmente
Recette trois sets : Alcaraz cuisine Lehecka, direction demies
Accord Suisse UE: Coup de massue pour les propriétaires de panneaux solaires
Camila et Marvin, 14 et 17 ans : deux morts qui interrogent les pratiques policières