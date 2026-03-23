Fabien Lecœuvre, un des chroniqueurs de l'émission de Cyril Hanouna, est hospitalisé depuis vendredi après avoir été frappé par un autre chroniqueur, Stéphane Tapie, a indiqué dimanche à l'AFP le collaborateur de M. Lecoeuvre, confirmant une information du Figaro.

Fabien Lecœuvre est hospitalisé depuis vendredi. AFP

Agence France-Presse Clara Francey

«L'incident s'est produit pendant une page de publicité» de «Tout beau tout 9», sur la chaîne W9. «Stéphane Tapie a porté un violent coup à la tête de Fabien Lecoeuvre sur le plateau, devant le public», a déclaré à l'AFP Laurent Abrial, collaborateur de Fabien Lecoeuvre.

«Cyril Hanouna venait de demander à chacun des ses chroniqueurs avec qui ils ne partiraient pas en vacances. Fabien Lecoeuvre a répondu ‹Stéphane Tapie› en raison d’une brouille de longue date entre ce dernier et Claude François junior, dont Fabien est un ami proche».

💥"On a cru qu’il était mort…"

Stéphane Tapie a violemment agressé Fabien Lecœuvre pendant la coupure pub de #TBT9 vendredi (source @TVMAG)



Stéphane Tapie n’avait pas apprécié quelques minutes + tôt que Fabien Lecœuvre évoque une affaire privée

Regardez 👀 pic.twitter.com/olsTmHKzFQ — Destination Télé (@DestinationTele) March 22, 2026

«Après la page de publicité, l’émission a repris normalement», mais son état a nécessité «l'intervention des pompiers, qui l'ont pris en charge dans les coulisses du studio peu après la fin de l'émission», a poursuivi M. Abrial.

L'avocat de M. Lecoeuvre, Stéphane Loisy «entend déposer plainte dans les prochains jours», a-t-il ajouté.

La chaîne «W9 et H2O Production (société de production de Cyril Hanouna, ndlr) condamnent fermement l’incident survenu hors antenne vendredi sur le plateau de TBT9», a réagi la chaîne dans un communiqué.

Selon elles, Fabien Lecoeuvre «va bien mais reste sous observation. Il passera des examens complémentaires en début de semaine». «Stéphane Tapie a été exclu de l’émission», ajoutent-elles.