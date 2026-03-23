«On a cru qu'il était mort»Agressé par le fils de Bernard Tapie, un chroniqueur d'Hanouna hospitalisé
Clara Francey
23.3.2026
Fabien Lecœuvre, un des chroniqueurs de l'émission de Cyril Hanouna, est hospitalisé depuis vendredi après avoir été frappé par un autre chroniqueur, Stéphane Tapie, a indiqué dimanche à l'AFP le collaborateur de M. Lecoeuvre, confirmant une information du Figaro.
Agence France-Presse
23.03.2026, 09:52
Clara Francey
«L'incident s'est produit pendant une page de publicité» de «Tout beau tout 9», sur la chaîne W9. «Stéphane Tapie a porté un violent coup à la tête de Fabien Lecoeuvre sur le plateau, devant le public», a déclaré à l'AFP Laurent Abrial, collaborateur de Fabien Lecoeuvre.
«Cyril Hanouna venait de demander à chacun des ses chroniqueurs avec qui ils ne partiraient pas en vacances. Fabien Lecoeuvre a répondu ‹Stéphane Tapie› en raison d’une brouille de longue date entre ce dernier et Claude François junior, dont Fabien est un ami proche».
💥"On a cru qu’il était mort…" Stéphane Tapie a violemment agressé Fabien Lecœuvre pendant la coupure pub de #TBT9 vendredi (source @TVMAG)
Stéphane Tapie n’avait pas apprécié quelques minutes + tôt que Fabien Lecœuvre évoque une affaire privée Regardez 👀 pic.twitter.com/olsTmHKzFQ
«Après la page de publicité, l’émission a repris normalement», mais son état a nécessité «l'intervention des pompiers, qui l'ont pris en charge dans les coulisses du studio peu après la fin de l'émission», a poursuivi M. Abrial.
L'avocat de M. Lecoeuvre, Stéphane Loisy «entend déposer plainte dans les prochains jours», a-t-il ajouté.
La chaîne «W9 et H2O Production (société de production de Cyril Hanouna, ndlr) condamnent fermement l’incident survenu hors antenne vendredi sur le plateau de TBT9», a réagi la chaîne dans un communiqué.
Selon elles, Fabien Lecoeuvre «va bien mais reste sous observation. Il passera des examens complémentaires en début de semaine». «Stéphane Tapie a été exclu de l’émission», ajoutent-elles.