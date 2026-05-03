Alexandra Lamy: «J'ai hurlé et une voiture s'est arrêtée»

Invitée dans «Quelle époque !» sur France 2 ce samedi 2 mai dans le cadre de la promotion du film «Pour le plaisir», Alexandra Lamy a raconté une anecdote qui fait froid dans le dos. Une histoire qui aurait pu très mal se terminer pour l'actrice.

L'expérience aurait pu mal tourner pour Alexandra Lamy: depuis, elle s'est juré de ne plus jamais faire d'auto-stop. Imago

Alors qu'elle est en pleine promotion du film «Pour le plaisir», qui raconte l'histoire vraie des inventeurs du sex-toy Womanizer, Alexandra Lamy a raconté un souvenir terrifiant à Léa Salamé et consorts.

Evoquant ses débuts au conservatoire de Nîmes, elle explique qu'à 16 ans, elle étudiait le théâtre en cachette de ses parents et qu'elle était souvent amenée à faire de l'auto-stop pour s'y rendre. Si elle évoque cette période avec le sourire, Hugo Clément la relance: «Et un jour vous avez eu une sacrée frayeur en sortant d'une boîte de nuit en Camargue...»

Alexandra Lamy acquiesce: «Il était quatre heures du matin et je devais travailler le lendemain chez mon père, j'étais complètement paumée en Camargue, donc j'ai fait du stop». Une voiture s'arrête avec trois hommes à l'intérieur.

La jeune femme se doute vite que quelque chose est louche, mais elle ne peut plus reculer. «Il n'y a personne d'autre: je suis obligée de rentrer dans la voiture. Et ce qui m'a sauvée, c'est que c'était une trois portes, donc j'étais obligée de m'assoir devant, sur la place passager, à côté du conducteur», raconte-t-elle.

Ne connaissant pas la route, elle ne sait pas exactement où l'emmènent les trois hommes, mais la voiture roule longtemps, trop longtemps: «Je sentais que ce n'était pas bien», relate celle qui cartonne actuellement dans «Compostelle» de Yann Samuell.

Alors que la voiture arrive à un rond-point, Alexandra Lamy a une prise de conscience: «Je me suis dit: 'C'est maintenant ou jamais qu'il faut que je sorte de là'». Elle attrape son sac pour frapper le conducteur au cas où il voudrait l'empêcher de sortir. Et c'est effectivement ce qui arrive: «J'ouvre la porte pour sortir, il essaie de me rattraper, je lui mets un coup de sac, j'ai traversé la route, j'ai hurlé et il y a une voiture qui s'est arrêtée».

Deux pêcheurs sortent de l'autre véhicule et chassent les trois hommes qui la poursuivaient. «J'ai compris qu'ils étaient bel et bien en train de m'embarquer! Depuis, je n'ai plus jamais refait du stop», confie Alexandra Lamy.

Plus de peur que de mal, heureusement, pour la comédienne.