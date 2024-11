Alexis Favre revient plus fort après un infarctus

Alexis Favre, le visage familier de l’émission « Infrarouge » sur la RTS, a traversé une épreuve qui a bouleversé sa vie. Le journaliste, âgé de 46 ans, a récemment confié à L'illustré les détails de l’infarctus qui l’a tenu éloigné du petit écran pendant plus de six semaines.

Prêt à reprendre les rênes d'« Infrarouge », Alexis Favre se sent désormais plus fort et en meilleure santé que jamais. (archives) KEYSTONE

blue News NB Barman Nicolas

Un malaise ressenti au cours d’une séance de sport l’a conduit aux urgences, où le diagnostic est tombé : un infarctus du myocarde, un événement qui aurait pu être fatal s’il n’avait pas été traité rapidement.

« Si j’avais été chez moi, je ne serais jamais allé à l’hôpital », admet le journaliste qui décrit une plaque d'athérosclérose qui s'est rompue, formant un caillot et bloquant une artère coronaire.

Heureusement, l’intervention médicale rapide a permis d’éviter des dommages graves à son cœur.

Un profond changement

Au-delà du traitement médical, cette expérience a déclenché un profond changement chez Alexis Favre qui a pris des mesures décisives pour améliorer sa santé.

En abandonnant le tabac et en révisant son alimentation, il s’est également engagé dans une routine de sport adaptée et a appris à mieux gérer le stress.

Aujourd'hui, Favre considère cet incident comme un tournant positif : «C’est un rendez-vous imposé avec moi-même… Une chance », dit-il, désormais animé par un sentiment de renouveau et de force. Prêt à reprendre les rênes d'« Infrarouge », il se sent plus fort et en meilleure santé que jamais.