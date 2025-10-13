Andy Garcia a rendu un vibrant hommage sur Instagram à son amie et collègue, Diane Keaton. Les deux acteurs ont tourné ensemble dans des films tels que Le Parrain III et Book Club.

Andy Garcia

Covermedia Covermedia

Andy Garcia et de nombreux autres comédiens ont rendu hommage à Diane Keaton. Samedi 11 octobre, un porte-parole a confirmé que l'actrice oscarisée était décédée à l'âge de 79 ans. Aucun autre détail n'a été communiqué sur les causes de son décès.

À la suite de la triste nouvelle, Andy Garcia a posté sur Instagram une photo de leur film Book Club, sorti en 2018. Dans la légende qui l'accompagnait, l'acteur de 69 ans a décrit sa collègue comme une magicienne.

« La magique Diane Keaton est décédée. Diane, tu nous manqueras à jamais, mais ta sublime lumière brillera à jamais. En fait, elle brillera encore plus fort au fil des années. Elle est le phare de la spontanéité et de l'originalité que nous recherchons tous. J'ai eu la chance d'être dans ta lumière. Je l'emporterai avec moi pour toujours», a-t-il écrit.

Andy Garcia a également partagé trois photos de Diane Keaton qu'il avait prises lors du tournage du Parrain III, en Sicile (Italie) en 1990. De nombreuses autres célébrités ont également rendu hommage à Diane Keaton. À côté d'un portrait en noir et blanc de l'artiste, Goldie Hawn a admis qu'elle n'était pas « prête» à perdre sa co-star du Club des ex.

« Nous étions d'accord pour vieillir ensemble et, un jour, peut-être vivre ensemble avec toutes nos petites amies. Eh bien, nous n'avons jamais vécu ensemble, mais nous avons vieilli ensemble. Qui sait... peut-être dans une autre vie. Fais briller ta poussière de fée là-haut, petite amie. Tu vas me manquer», a déclaré l'actrice. Par ailleurs, Leonardo DiCaprio s'est souvenu de sa collaboration avec Diane Keaton sur le drame Simples Secrets en 1996.

« Diane Keaton était unique en son genre. Brillante, drôle et authentiquement elle-même. Une légende, une icône et un être humain d'une grande gentillesse. J'ai eu l'honneur de travailler avec elle à 18 ans. Elle nous manquera énormément», a-t-il commenté, en ajoutant un emoji colombe. Diane Keaton laisse deux enfants derrière elle, sa fille Dexter, âgée de 29 ans, et son fils Duke, âgé de 25 ans.