Anna Kendrick va réaliser le film tiré du roman à succès «Les Sept Maris d'Evelyn Hugo» de Taylor Jenkins Reid, paru en 2017, a annoncé Netflix. L'actrice de «The Hit Girls» a fait ses débuts de réalisatrice avec «Une femme en jeu» en 2024.

Anna Kendrick devrait réaliser l'adaptation cinématographique des Sept maris d'Evelyn Hugo.

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L'actrice de Pitch Perfect, qui a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec Une femme en jeu en 2024, a trouvé son prochain projet à diriger.

Netflix a annoncé le 1er juin qu'Anna Kendrick serait aux commandes de l'adaptation cinématographique du roman à succès de Taylor Jenkins Reid, publié en 2017.

Le roman suit Evelyn Hugo, star recluse du Hollywood d'antan, alors qu'elle accorde sa dernière interview à la journaliste en devenir Monique Grant, racontant des anecdotes sur ses mariages et son amitié avec sa collègue actrice Celia St. James, et dévoilant des vérités choquantes sur sa vie.

La première version du scénario a été écrite par Liz Tigelaar, connue pour des séries telles que Little Fires Everywhere et Tiny Beautiful Things. Francesca Sloane, créatrice de la série télévisée Mr. & Mrs. Smith, travaille actuellement à sa révision.

Jenkins Reid, surtout connue pour avoir écrit «Daisy Jones & The Six», sera productrice exécutive de l'adaptation cinématographique.

L'adaptation est en préparation depuis des années. Initialement, le projet avait été développé sous forme de mini-série pour la chaîne Freeform en 2019, mais Netflix en a obtenu les droits en 2022.

Le casting n'a pas encore été annoncé. Cependant, les fans ont suggéré d'engager Ana de Armas et Eiza González pour le rôle-titre, et Jessica Chastain pour celui de Celia.

Jessica Chastain a déclaré à E! News en 2023 qu'il n'y avait « aucune chance» qu'elle participe au projet, mais Ana de Armas et Eiza González ont toutes deux publiquement soutenu cette idée de casting proposée par les fans.

Depuis la sortie d'«Une femme en jeu», dans lequel elle tenait également le rôle principal, Anna Kendrick a joué dans L'Ombre d'Emily 2, sortie en 2025, et a tourné les films Misty Green et Babies, attendus prochainement.

En attendant, «Les Sept Maris d'Evelyn Hugo» de Taylor « s'apprête à entrer en production», selon Netflix.