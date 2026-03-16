Anna Wintour a pimenté la cérémonie des Oscars. La rédactrice en chef de Vogue a fait preuve d'autodérision au moment de décerner les prix de la création des meilleurs costumes, maquillage et coiffure.

Anna Wintour a offert pour beaucoup le moment le plus drôle des Oscars, animée par l'humoriste Conan O'Brien. Covermedia

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Les fans du Diable s'habille en Prada ont eu droit à un duo surprise lors de la cérémonie. Anna Wintour et Anne Hathaway sont montées sur scène ensemble, sur le tube de Madonna Vogue, pour remettre les prix de la création de costumes et de la coiffure et du maquillage.

La légendaire rédactrice en chef du magazine Vogue, qui aurait inspiré le personnage de Miranda Priestley, incarné par Meryl Streep dans le film de 2008, est apparue distraite pendant qu'Anne Hathaway faisait une introduction décousue, qui s'est terminée par un modeste « Que pensez-vous de ma robe ce soir? »

Anna Wintour, rechaussant ses célèbres lunettes de soleil, a pris le micro et s'est contentée de répondre: « Et les nommés sont... »

Dans un clin d'œil à l'alter-ego d'Anne Hathaway à l'écran, elle a ensuite lancé: « Merci, Emily ».

L'Oscar de la meilleure création de costumes a été décerné à Kate Hawley pour Frankenstein, tandis que l'Oscar du meilleur maquillage et de la meilleure coiffure a été remporté par Jordan Samuel, Mike Hill et Cliona Furey pour le même film.

Conan O'Brien a présenté l'émission pour la deuxième année consécutive après avoir succédé à Jimmy Kimmel.

La suite du film Le diable s'habille en Prada sort en salles le 1er mai.