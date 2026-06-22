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Cinéma Anne Delseth nommée à la direction artistique de Visions du Réel

ATS

22.6.2026 - 11:14

Anne Delseth va succéder à Emilie Bujès à la tête de la direction artistique du Festival du film documentaire Visions du Réel dès le mois d'août.
Anne Delseth va succéder à Emilie Bujès à la tête de la direction artistique du Festival du film documentaire Visions du Réel dès le mois d'août.
ATS

Visions du Réel a choisi la Lausannoise Anne Delseth pour succéder à Emilie Bujès à sa direction artistique. Programmatrice chevronnée active sur les scènes suisse et internationale, elle prendra ses fonctions à la fin août prochain.

Keystone-SDA

22.06.2026, 11:14

Membre du comité de sélection depuis 2023, Anne Delseth a été choisie parmi une cinquantaine de candidatures, indique lundi le festival dans un communiqué.

«Je suis très heureux que nous ayons trouvé en Anne Delseth une excellente successeure à Emilie Bujès, qui connaît parfaitement le Festival», a déclaré le président du conseil de fondation, Philippe Bischof, ancien directeur de Pro Helvetia.

A la Quinzaine de Cannes

Active depuis plus de vingt ans dans le secteur cinématographique, Anne Delseth a occupé des fonctions dans les festivals, la distribution, l'exploitation cinématographique et la formation. Elle a notamment travaillé pendant dix ans au sein de l'équipe de programmation de la Quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes et collaboré avec les festivals de Locarno, Soleure et Marrakech.

Elle dirige également depuis quinze ans la programmation du Cinéma CityClub, près de Lausanne, et assume la direction artistique du Festival international du film d'Oulan-Bator, en Mongolie. Son parcours l'a aussi amenée à travailler pour le distributeur trigon-film ainsi qu'à diriger le Master cinéma de l'ECAL et de la HEAD-Genève.

Déplacer les regards

«Je souhaite défendre des œuvres qui déplacent nos regards et renforcer les passerelles entre les films et leurs publics», explique la future directrice artistique. Elle participera à plusieurs rendez-vous du festival avant sa prise de fonction, notamment au Festival du film de Locarno, afin d’accompagner la transition.

Emilie Bujès rejoint la direction artistique du GIFF après neuf éditions à la tête de la programmation du Visions du Réel.

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