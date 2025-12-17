  1. Clients Privés
Ça ne rigole pas au JT! Quand Anne-Sophie Lapix n'avait pas le droit de faire de «petites blagues»

Covermedia

17.12.2025 - 15:49

Invitée d'Anne-Elisabeth Lemoine dans l'émission C à vous, Anne-Sophie Lapix a évoqué quelques souvenirs du JT de France 2. Et, assure-t-elle, l'ambiance n'était pas à la «petite blague».

Anne-Sophie Lapix a officié huit ans aux commandes du 20 Heures de France 2.
Anne-Sophie Lapix a officié huit ans aux commandes du 20 Heures de France 2.
Covermedia

Une durée qu'elle n'avait pas imaginé tenir... et qui s'est interrompue quand la direction de France Télévisions a décidé de faire la promotion de «nouveaux visages».

Aujourd'hui, celle qui anima C à vous entre 2013 et 2017 a confié à Anne-Elisabeth Lemoine, mardi 16 décembre (25) sur ce même plateau, que l'ambiance n'était pas à la rigolade au JT!

« Dès qu'on bouge une oreille et qu'on dit un mot de travers, tout de suite, ça a des répercussions. La petite blague ne passe pas, l'ironie ne passe vraiment pas, même dans les interviews. C'est extrêmement cadré», se souvient-elle.

En effet, le journal de la chaîne publique est scruté et critiqué en permanence. Anne-Sophie Lapix, qui avait eu jusque-là une liberté de ton dans ses émissions précédentes, a compris à ses dépens qu'il ne fallait pas se permettre d'écart. En 2018, rappelle-t-elle, elle avait lancé un sujet sur le Coupe du Monde 2018 par une phrase (restée célèbre): « On va pouvoir regarder des milliardaires courir après un ballon».

« J'avais fait une blague sur les footballeurs, ça avait été un tombereau», dit-elle à propos des réclamations arrivées sur Twitter, qu'elle avait d'ailleurs quitté en raison des critiques « particulièrement violentes» qu'elle y recevait. Si elle est revenue ensuite sur le réseau social, celle qui est à la tête du 20h20 le dimanche soir sur M6 estime qu'il faut prendre ses distances avec les réseaux sociaux pour ne pas faire de mauvais choix.

