«Le Meilleur Pâtissier» Après 14 ans, Cyril et Mercotte, c'est bientôt fini!

Valérie Passello

19.8.2025

Séisme au pays du sucre télévisuel: Mercotte, grande figure du programme de M6 «Le Meilleur Pâtissier», va quitter l'émission après 14 ans aux côtés de Cyril Lignac. 

À bientôt 83 ans, Mercotte a décidé de rendre son tablier.
À bientôt 83 ans, Mercotte a décidé de rendre son tablier.
IMAGO/ABACAPRESS

Rédaction blue News

19.08.2025, 14:49

19.08.2025, 14:51

Elle fait trembler les candidats avec ses recettes infernales, elle ne se départit jamais de son sourire même si c'est pour réprimander les mauvais élèves et surtout, elle forme avec Cyril Lignac un duo des plus touchants. Qu'on l'apprécie ou non, Mercotte est un véritable pilier du «Meilleur Pâtissier».

Mais elle a décidé de déposer spatule, fouet et autre batteur avant que la crème ne tourne: encore un tour de piste lors de la prochaine saison et Mercotte disparaîtra de nos écrans.

«Je m’amuse beaucoup durant le tournage, je suis vraiment ravie et heureuse mais, vu mon âge avancé, je pense que c’est une question d’éthique. J’ai décidé d’arrêter par décence, on va dire», a-t-elle déclaré à «TV Magazine».

Il faut dire que celle qui soufflera bientôt ses 83 bougies a amplement mérité sa retraite. Quoique... «La retraite est un mot que je ne connais pas!», ajoute-t-elle. Elle compte bien continuer à voyager et à prendre part à des événements et des rencontres, assure-t-elle.

Cyril Lignac surpris

Cyril Lignac, son binôme dans l'émission, que l'octogénaire considère «comme son fils», a été surpris par l'annonce du départ de sa compère. «Je ne m’y attendais pas. Parfois Mercotte parlait d’arrêter mais, là, j’ai senti dans sa voix que sa décision était prise. Je respecte son choix», réagit-il.

Et si le cuisinier avait toujours dit qu'il arrêterait quand Mercotte déciderait de larguer les amarres, il a finalement changé d'avis: «Je vais quand même continuer... Ce qui est intéressant, c’est qu’on va être obligés de repenser tout le format. On ne sait pas encore ce qu’on fera mais Mercotte reviendra nous voir dans le programme, c’est sûr», promet-il.

C'est donc un tandem Mercotte-Cyril en grande forme que l'on retrouvera pour la dernière fois dans la prochaine saison, avec, promet la future retraitée: «un retour aux fondamentaux». À découvrir prochainement sur M6.

