Cinéma Bad Bunny décroche le rôle principal dans un film sur Porto Rico

ATS

19.2.2026 - 02:09

Après un Grammy Award et le concert du Super Bowl, le cinéma: le chanteur portoricain Bad Bunny a décroché le rôle principal dans le drame «Porto Rico», ont annoncé mercredi les producteurs du film. Le long-métrage raconte l'histoire d'un révolutionnaire portoricain.

Benito Antonio Martinez Ocasio, appelé Bad Bunny, a déjà joué au cinéma, notamment dans "Bullet Train" au côté de Brad Pitt (archives).
Benito Antonio Martinez Ocasio, appelé Bad Bunny, a déjà joué au cinéma, notamment dans "Bullet Train" au côté de Brad Pitt (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.02.2026, 02:09

19.02.2026, 07:03

Avec les acteurs Viggo Mortensen, Javier Bardem et Edward Norton, le film marque les débuts en tant que réalisateur de René «Residente» Pérez Joglar, le rappeur portoricain du groupe Calle 13. Il sera produit par le réalisateur oscarisé Alejandro González Inarritu.

Ce drame épique raconte l'histoire de José Maldonado Roman, ou l'"Aigle blanc», un révolutionnaire portoricain qui a combattu le colonialisme espagnol à la fin du XIX siècle sur son île, aujourd'hui territoire des Etats-Unis. «J'ai rêvé toute ma vie de ce moment», a publié sur le réseau social Instagram Residente, accompagnant son message de photographies historiques et remerciant l'équipe du film.

«Bullet Train»

Le long-métrage «allie une perspective historique à une approche viscérale et lyrique et un récit captivant inspiré de faits réels», ajoute un communiqué séparé.

Ce rôle vient s'ajouter à un début d'année 2026 sur les chapeaux de roue pour Bad Bunny, de son vrai nom Benito Antonio Martinez Ocasio. Après avoir remporté le Grammy de l'album de l'année pour «Debi Tirar Mas Fotos», il s'est produit pour la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de football américain, rassemblant plus de 120 millions de téléspectateurs.

A 31 ans, la vedette du reggaeton avait déjà décroché des rôles de second plan au cinéma comme dans «Bullet Train» au côté de Brad Pitt et «Pris au piège» avec Austin Butler, mais «Porto Rico» marque une nouvelle étape dans sa filmographie.

