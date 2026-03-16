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Baisse de fréquentation de 16% Les Romands tournent le dos au cinéma

ATS

16.3.2026 - 09:51

En 2025, les cinémas suisses ont enregistré leur plus basse fréquentation depuis le début des mesures de l'OFS. La fréquentation en Suisse romande et en Suisse italienne diminue davantage qu'en Suisse alémanique.

Les chiffres ont principalement baissé en Suisse romande, de 16%, et en Suisse italienne, de 13%.
Les chiffres ont principalement baissé en Suisse romande, de 16%, et en Suisse italienne, de 13%.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.03.2026, 09:51

Les cinémas ont vendu 9,47 millions d'entrées en 2025, soit une baisse de 8% par rapport à 2024. Hormis les années 2020 à 2022, celles du Covid, c'est la première fois que l'Office fédéral de la statistique (OFS) relève un taux aussi bas depuis le début de la statistique en 1980, selon un communiqué publié lundi.

Les chiffres ont principalement baissé en Suisse romande, de 16%, et en Suisse italienne, de 13%. En Suisse alémanique, les entrées ont diminué seulement de 3% par rapport à 2024.

Selon l'OFS, le prix moyen du billet a lui augmenté de 30 centimes, compensant «partiellement» cette baisse.

Films européens en hausse

La part de marché des films américains est en baisse, malgré une hausse du nombre de nouvelles sorties. Ils représentent 56% du marché, contre 61% en 2024. A l'inverse, la part des films européens augmente, atteignant 30% du marché. Les films d'Allemagne, de France et du Royaume-Uni restent les principaux contributeurs européens en fréquentation.

La part de marché des films suisses est restée stable, avec 9,1%. Les films «En première ligne» ("Heldin") de Petra Volpe et «Hallo Betty» de Pierre Monnard ont totalisé à eux seuls plus d’un tiers de la part de marché des films suisses.

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