L'affrontement entre «Barbie» et «Oppenheimer» atteint son paroxysme alors que les deux blockbusters se disputent l'écran dès ce soir. Si certains sont séduits par l'éclat et les paillettes de l'univers rose de Barbie, d'autres sont attirés par le côté sombre et explosif du film de Christopher Nolan.

Les films «Barbie» et «Oppenheimer» sortent tous les deux ce soir au cinéma en Suisse. KEYSTONE

Parmi les blockbusters les plus attendus de l'été, deux se distinguent particulièrement. Tout d'abord, «Barbie», la dernière création étincellante et rose de Greta Gerwig, avec Margot Robbie dans le rôle de la poupée blonde en plastique et Ryan Gosling dans celui de Ken. Ensuite, il y a «Oppenheimer», le dernier film sombre et explosif de Christopher Nolan, retraçant la vie de Julius Robert Oppenheimer (interprété par Cillian Murphy), un brillant chercheur connu pour avoir dirigé la création de la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale.

La particularité de ces deux films ? Ils sortent tous les deux le même jour, le 19 juillet, et l'excitation est palpable!

«Lequel allez-vous voir en premier ?» C'est le débat qui anime les cinéphiles depuis quelques jours. Les deux films aux univers très opposés ont attiré l'attention du public depuis leur annonce. Cette rivalité a donné naissance à un phénomène singulier : la fusion des titres des films en un seul mot, créant ainsi le terme «Barbenheimer». Ce mot a même sa propre page dédiée sur Wikipédia!

Des centaines de mèmes, de blagues et de discussions sans fin sur la rivalité entre ces films ont vu le jour sur les réseaux sociaux. Deux styles très différents qui vont certainement en mettre plein la vue aux spectateurs. Et vous, avez-vous fait votre choix?