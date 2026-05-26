Cris, police, pompiers... Qu'arrive-t-il à l'animatrice Belén Rodriguez ?

La police a forcé la porte de son appartement milanais après de longues négociations. La police locale enquête également sur deux collisions survenues au cours du week-end qui pourraient avoir impliqué la célèbre présentatrice de télévision.

Belen Rodriguez archivio IMAGO/ZUMA Press

Igor Sertori

Lundi matin, le centre de Milan a été le théâtre d'une opération de sauvetage de Belén Rodriguez, comme le rapporte notamment «milanotoday».

La présentatrice a été transportée à l'hôpital Policlinico en code jaune pour des examens médicaux. L'incident a nécessité l'intervention conjointe des carabiniers, du 118 et des pompiers dans l'élégant quartier de Brera.

La situation n'a été débloquée qu'après plus de trois heures de négociations. Les pompiers s'apprêtaient à forcer la porte d'entrée lorsque la femme de 41 ans a décidé de l'ouvrir elle-même.

Selon des témoins, la femme était dans un état de malaise évident au moment du sauvetage.

Un voisin a appelé le 112

L'alarme a été déclenchée peu après 7 heures du matin. Un voisin a appelé le 112 après avoir entendu des cris provenant de la cour intérieure de l'immeuble.

De la fenêtre de la salle de bain, au cinquième étage, des appels à l'aide ont été clairement entendus. Les résidents ont immédiatement associé ces cris à l'appartement du mannequin argentin.

Deux voitures de police, une ambulance et les pompiers sont arrivés sur les lieux. La rue à sens unique a été temporairement fermée à la circulation pour permettre les opérations. La présentatrice était seule dans la maison et s'était barricadée à l'intérieur.

Fragilité connue

La fragilité de la showgirl était déjà connue du public. En novembre 2025, certaines apparitions avaient suscité l'inquiétude des fans. Rodriguez elle-même avait par la suite confirmé ses difficultés à travers une vidéo postée sur Instagram.

Selon certaines rumeurs, ce moment de crise serait également lié à des déceptions professionnelles. La présentatrice aurait reçu un refus pour animer l'«Isola dei famosi» ("L'île des célébrités").

«Je n'ai jamais caché avoir souffert de crises de panique et de dépression. Je les ai eues dans ma vie, l'une après l'autre. Il n'est pas facile de s'accepter avec ces fragilités, surtout quand on fait un travail public et que cette fragilité peut aussi devenir un sujet de plaisanterie», avait-il déclaré à l'époque.

Enquête sur deux accidents de la circulation

Parallèlement à l'intervention médicale, la police locale mène une enquête sur deux accidents de la circulation survenus samedi après-midi. Vers 19h30, un gros SUV Land Rover Defender aurait été impliqué dans deux collisions par l'arrière à environ deux kilomètres l'une de l'autre.

Le premier épisode s'est produit sur la Via Melzi d'Eril, près de l'Arco della Pace. Le véhicule tout-terrain aurait percuté une voiture, brisant son rétroviseur, avant de prendre la fuite sans s'arrêter.

Le second accident s'est produit sur la Via San Marco. Le véhicule aurait violemment percuté un scooter et trois voitures en stationnement avant de prendre la fuite. Aucun blessé n'a été signalé dans les deux cas.

Deux témoins ont déclaré aux agents avoir reconnu Belén Rodriguez au volant du véhicule. Certains d'entre eux ont même pris des photos pour documenter l'incident. Selon «milanotoday», le SUV est enregistré au nom d'une société et les enquêteurs vérifient qui l'utilisait au moment des faits.