Cris, police, pompiers... Qu'arrive-t-il à l'animatrice Belén Rodriguez ?

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Barricadée chez elle Cris, police, pompiers... Qu'arrive-t-il à l'animatrice Belén Rodriguez ? 

ai-scrape

26.5.2026 - 08:41

La police a forcé la porte de son appartement milanais après de longues négociations. La police locale enquête également sur deux collisions survenues au cours du week-end qui pourraient avoir impliqué la célèbre présentatrice de télévision.

Belen Rodriguez
Belen Rodriguez
archivio IMAGO/ZUMA Press

Igor Sertori

26.05.2026, 08:41

26.05.2026, 11:26

Lundi matin, le centre de Milan a été le théâtre d'une opération de sauvetage de Belén Rodriguez, comme le rapporte notamment «milanotoday».

La présentatrice a été transportée à l'hôpital Policlinico en code jaune pour des examens médicaux. L'incident a nécessité l'intervention conjointe des carabiniers, du 118 et des pompiers dans l'élégant quartier de Brera.

La situation n'a été débloquée qu'après plus de trois heures de négociations. Les pompiers s'apprêtaient à forcer la porte d'entrée lorsque la femme de 41 ans a décidé de l'ouvrir elle-même.

Selon des témoins, la femme était dans un état de malaise évident au moment du sauvetage.

Un voisin a appelé le 112

L'alarme a été déclenchée peu après 7 heures du matin. Un voisin a appelé le 112 après avoir entendu des cris provenant de la cour intérieure de l'immeuble.

De la fenêtre de la salle de bain, au cinquième étage, des appels à l'aide ont été clairement entendus. Les résidents ont immédiatement associé ces cris à l'appartement du mannequin argentin.

Deux voitures de police, une ambulance et les pompiers sont arrivés sur les lieux. La rue à sens unique a été temporairement fermée à la circulation pour permettre les opérations. La présentatrice était seule dans la maison et s'était barricadée à l'intérieur.

Fragilité connue

La fragilité de la showgirl était déjà connue du public. En novembre 2025, certaines apparitions avaient suscité l'inquiétude des fans. Rodriguez elle-même avait par la suite confirmé ses difficultés à travers une vidéo postée sur Instagram.

Selon certaines rumeurs, ce moment de crise serait également lié à des déceptions professionnelles. La présentatrice aurait reçu un refus pour animer l'«Isola dei famosi» ("L'île des célébrités").

«Je n'ai jamais caché avoir souffert de crises de panique et de dépression. Je les ai eues dans ma vie, l'une après l'autre. Il n'est pas facile de s'accepter avec ces fragilités, surtout quand on fait un travail public et que cette fragilité peut aussi devenir un sujet de plaisanterie», avait-il déclaré à l'époque.

Enquête sur deux accidents de la circulation

Parallèlement à l'intervention médicale, la police locale mène une enquête sur deux accidents de la circulation survenus samedi après-midi. Vers 19h30, un gros SUV Land Rover Defender aurait été impliqué dans deux collisions par l'arrière à environ deux kilomètres l'une de l'autre.

Le premier épisode s'est produit sur la Via Melzi d'Eril, près de l'Arco della Pace. Le véhicule tout-terrain aurait percuté une voiture, brisant son rétroviseur, avant de prendre la fuite sans s'arrêter.

Le second accident s'est produit sur la Via San Marco. Le véhicule aurait violemment percuté un scooter et trois voitures en stationnement avant de prendre la fuite. Aucun blessé n'a été signalé dans les deux cas.

Deux témoins ont déclaré aux agents avoir reconnu Belén Rodriguez au volant du véhicule. Certains d'entre eux ont même pris des photos pour documenter l'incident. Selon «milanotoday», le SUV est enregistré au nom d'une société et les enquêteurs vérifient qui l'utilisait au moment des faits.

Les plus lus

La Belgique en émoi: un car scolaire percuté par un train
Une touriste française interceptée en Sardaigne avec 40 kilos de sable
Un document secret met le Conseil fédéral dans l'embarras
Cris, police, pompiers... Qu'arrive-t-il à l'animatrice Belén Rodriguez ?
Gaël Monfils pardonne Hugo Gaston : «C'était dur pour lui de me finir»
Bruel ne chantera pas au Bellarena indoor festival à Fribourg