  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«C'était comme un concert» À Berlin, le biopic sur Michael Jackson enflamme les fans malgré les polémiques

ATS

11.4.2026 - 01:19

«C'était comme un concert», s'extasie Carina Floeth, l'une des quelque 4000 fans à avoir pu regarder vendredi soir la première mondiale à Berlin du biopic sur Michael Jackson, pleins d'enthousiasme malgré les accusations de pédophilie qui visent toujours l'artiste.

Les fils de Michael Jackson, Prince Michael Jackson (à g.) et Bigi Jackson (à dr.) étaient présents à Berlin pour la première du film Michael.
Les fils de Michael Jackson, Prince Michael Jackson (à g.) et Bigi Jackson (à dr.) étaient présents à Berlin pour la première du film Michael.
ATS

Keystone-SDA

11.04.2026, 01:19

11.04.2026, 07:45

Avec son amie qui a obtenu in extremis deux places le jour même de la projection en participant à la loterie d'une radio locale allemande, cette employée d'une caisse d'assurance maladie a applaudi, crié et s'est trémoussée sur son siège pendant les quelque deux heures du long-métrage. «C'était en même temps très triste, l'histoire de son émancipation de son père», ajoute-t-elle.

«C'était une toute petite partie de la vie de Michael Jackson, puisque le film s'arrête en 1988 avec la tournée de Bad à Londres et c'est passé très vite», témoigne de son côté, très émue, Mégane, une éducatrice française âgée de 31 ans.

Empire économique. Le business Michael Jackson échappe aux vives controverses

Empire économiqueLe business Michael Jackson échappe aux vives controverses

Les premiers ennuis judiciaires de Michael Jackson, accusé de pédocriminalité, ont commencé en 1993. Selon le site spécialisé Variety, le film devait initialement explorer l'impact de ces accusations sur la vie de la star, incarné à l'écran par son neveu Jafaar Jackson.

Mais, toujours selon Variety, qui cite une personne proche de la production sans donner son nom, un tiers du film consacré précisément à ces ennuis judiciaires a été supprimé car les avocats de la succession de Jackson se sont rendu compte de l'existence d'une clause dans l'accord conclu avec le premier adolescent à avoir porté plainte contre le chanteur en 1993, Jordan Chandler, qui interdisait toute représentation ou mention de ce dernier dans un film.

«Ce n'est pas vrai»

Pour les fans, ce n'est de toute façon pas ce qui compte. «Il a été déclaré innocent», tranche Mégane.

Déguisé en Michael Jackson, avec une veste à grosses broderies dorées, Andy Escobar, mécanicien aéronautique de 31 ans, venu spécialement de Houston à Berlin pour la première, après avoir obtenu à sa grande surprise un ticket en s'inscrivant sur le site d'Universal, le distributeur du film, est du même avis: «Nous savons que ce n'est pas vrai», dit-il à propos des accusations de pédocriminalité.

«Toujours des sœurs aujourd'hui». La série «Drôles de dames» a 50 ans: retrouvailles à Hollywood

«Toujours des sœurs aujourd'hui»La série «Drôles de dames» a 50 ans: retrouvailles à Hollywood

Outre la première du film vendredi soir, les fans pourront célébrer leur idole dans la capitale allemande pendant tout le week-end, près de deux semaines avant la sortie en salles du long-métrage.

Sont en effet prévus samedi deux panels de discussions avec l'équipe du film, une exposition consacrée à la star et une soirée «get on the dance floor: the Michael Jackson party».

Initialement prévue pour le 18 avril 2025, la sortie de «Michael» a été repoussée au 3 octobre, avant d'être finalement reportée au printemps 2026.

Peut-être une deuxième partie

Décédé à l'âge de 50 ans le 25 juin 2009 après avoir reçu une dose excessive de propofol, Michael Jackson a fait face de son vivant à de multiples accusations d'agressions sexuelles sur des enfants.

Malgré son acquittement, en 2005, lors d'un procès pénal pour agression sexuelle sur mineur, il n'a jamais réussi à redorer durablement son image de son vivant. En 2013, 2014, puis en mars 2026, d'autres victimes présumées ont saisi la justice civile.

Actu et dicton du jour. Tollé chez les protestants: un dessin de Barrigue fait polémique

Actu et dicton du jourTollé chez les protestants: un dessin de Barrigue fait polémique

Si plusieurs procédures sont toujours en cours, l'artiste n'a jamais été condamné, ni au pénal, ni au civil.

Selon le magazine Variety, le studio Lionsgate table sur 700 millions de dollars de recettes pour le long-métrage, ce qui le placerait loin devant toutes les productions du genre, à l'exception de «Bohemian Rhapsody» (910 millions).

Et l'histoire pourrait ne pas s'arrêter. «A la fin du film, remarque Mégane, il est sous-entendu qu'il y aura une deuxième partie».

Les plus lus

Les astronautes d'Artémis sont de retour sur Terre
Rupture explosive : l’ONG Sentebale attaque le prince Harry en justice
L'adieu en rose et blanc à Loana, l'immense émotion d'une génération
«À Kvitfjell, je me suis dit : ‹Ça me saoule de courir›»
À l'issue d'un thriller, Gottéron fait le break et entrevoit la finale
«J'ai vu ça de mes propres yeux» - Les confidences chocs de la fille d'Elon Musk