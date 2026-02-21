  1. Clients Privés
Cinéma Berlinale : l'Ours d'or du meilleur film pour «Yellow Letters»

ATS

21.2.2026 - 20:09

L'Ours d'or du meilleur film de la Berlinale 2026 a été décerné à «Yellow Letters» du réalisateur allemand Ilker Catak, qui raconte le destin d'un metteur en scène turc et de sa femme actrice soudain interdits de travailler en raison de leurs opinions politiques.

Ilker Catak reçoit l'Ours d'or du meilleur film pour "Yellow Letters".
Ilker Catak reçoit l'Ours d'or du meilleur film pour "Yellow Letters".
ATS

Keystone-SDA

21.02.2026, 20:09

21.02.2026, 20:31

Tourné en Allemagne, le film a remporté la récompense ultime au bout d'une cérémonie marquée comme le festival par le conflit au Proche-Orient et le rôle politique du cinéma.

La réalisatrice belge Anke Blondé, dont le film «Dust» était également en lice pour l'Ours d'or à la Berlinale, est donc repartie bredouille.

Cinéma. La Berlinale se referme sans avoir pu échapper aux polémiques

CinémaLa Berlinale se referme sans avoir pu échapper aux polémiques

L'Ours d'argent de la meilleure performance de la Berlinale, hommes et femmes confondus, a quant à lui été décerné à l'Allemande Sandra Hüller pour son rôle dans «Rose», drame en noir et blanc de l'Autrichien Markus Schleinzer. Elle y incarne une femme dans l'Allemagne rurale du XVIIe siècle tentant d'échapper aux contraintes du patriarcat en se faisant passer pour un homme.

C'est la deuxième fois que Sandra Hüller remporte cette récompense, 20 ans après son rôle dans «Requiem» (2006).

