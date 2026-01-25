Black Movie, à Genève, a remis le Prix de la Critique au film «Al oeste, en Zapata», du réalisateur cubain, David Bim. Cette 27e édition du festival international de films indépendants, qui s'est terminée dimanche, a accueilli près de 25'750 festivaliers.

Le festival Black Movie s'est terminé dimanche sur une fréquentation en légère baisse (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Durant dix jours, le public a pu découvrir 104 films, dont 48 longs métrages, ont indiqué dimanche les organisateurs dans un communiqué. Près d'une vingtaine d'invités étaient présents pour accompagner les longs métrages.

Parmi les films les plus suivis figurent notamment «Orwell: 2+2=5» du Haïtien Raoul Peck, qui confronte les écrits d'Orwell avec des images contemporaines. «No Other Choice» a également été bien suivi, démontrant l'attachement du public pour le travail du Sud-Coréen Park Chan-wook, poursuit le communiqué.

Spectateurs et spectatrices ont également fait preuve de curiosité en fréquentant avec assiduité les séances de films réalisés par de nouveaux talents, comme la réalisatrice et actrice mexicaine Mayra Hermosillo (Vainilla), le réalisateur thaïlandais Ratchapoom Boonbunchachoke (Fantôme utile), et le réalisateur américain Neo Sora (Happyend).

Les prix

Le Prix de la Critique, doté de 5000 francs, a été unanimement attribué par le jury au film «Al oeste, en Zapata» de David Bim. Le jury a apprécié le «classicisme impeccable» du réalisateur cubain. Le film raconte l'histoire pleine d'humanité d'une famille au coeur de la pandémie, en marge de la société cubaine.

Le Prix des Jeunes, d’une valeur de 1000 francs, a été décerné à «Singing Wings» du Kurde Hemen Khaledi. Le jury composé là de neuf élèves a relevé «ses thématiques touchantes, notamment l’importance de la communauté et les migrations, tant chez les humains que chez les animaux.»

Quant au Prix Payot Petit Black Movie, d’une valeur de 1000 francs, il est allé à «Autokar» de Sylwia Szkiłądź (France, Belgique, Pologne). Le Prix des Enfants est lui décerné à Backstreet Birds de Gertrūda Nemčauskaitė (Lituanie).

Black Movie reviendra pour une 28e édition du 22 au 31 janvier 2027.