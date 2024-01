A Genève, le film «La Mère de tous les mensonges», de la Marocaine Asmae El Moudir, remporte le Prix de la critique de Black Movie. La 25e édition festival international de films indépendant a accueilli près de 31'000 festivaliers.

A Genève, la 25e édition de Black Movie a accueilli près de 31'000 festivaliers en dix jours. Récompensé d'un Léopard pour l'ensemble de sa carrière au dernier Festival du film de Locarno, le cinéaste taïwanais Tsai Ming-Liang était l'invité d'honneur de la manifestation genevoise (archives). ATS

Cette édition anniversaire a accueilli environ un millier de festivaliers de plus que l'édition précédente. Le public, dont de jeunes cinéphiles, est venu en nombre au focus spécial sur le cinéma taïwanais, aux discussions et tables rondes, au ciné-concert et aux soirées festives, a indiqué Black Movie dimanche, lors de la clôture de la manifestation. La 26e édition aura lieu du 17 au 26 janvier 2025.

La 25e édition de Black Movie, qui a débuté le 19 janvier, a proposé 105 films – 55 longs métrages et 50 courts – en provenance d'une quarantaine de pays. Une vingtaine d'invités étaient à Genève pour parler de leurs films. Invité d'honneur, le cinéaste taïwanais Tsai Ming-Liang a présenté une exposition inédite et donné une masterclass.

Les films «Evil Does Not Exist», du Japonais Ryūsuke Hamaguchi, «Blackbird Blackbird Blackberry», d'Elene Naveriani, une Géorgienne installée en Suisse, et «La mujer de estrellas y montañas», du Mexicain Santiago Esteinou, ont été très suivis. Il en va de même de «Critical Zone», de l'Iranien Ali Ahmadzadeh, et de «Do Not Expect Too Much From the End of the World», du Roumain Radu Jude, récompensés à Locarno en 2023.

Documentaire distingué

Du côté des récompenses remises dimanche, le Prix de la critique, doté de 5000 francs, a été attribué à l'unanimité du jury à «La Mère de tous les mensonges», de la cinéaste marocaine Asmae El Moudir, un documentaire original sur le passé de sa famille. Une mention spéciale a été attribuée au film «Toll», de la Brésilienne Carolina Markowicz.

Le Prix des jeunes, d'une valeur de 1000 francs, a été décerné au film de fiction «Mambar Pierrette», de la Camerounaise Rosine Mbakam. Le jury, composé de douze élèves du secondaire II, a aussi octroyé une mention spéciale au documentaire «Au cimetière de la pellicule», du Guinéen Thierno Souleymane Diallo.

Du côté du cinéma pour jeunes spectateurs, le Prix Payot Petit Black Movie, doté de 1000 francs, a été attribué au court-métrage d'animation «My Name Is Edgar and I Have a Cow», du Slovaque Filip Diviak. Quant au Prix des Enfants, remis par un jury d'enfants âgés de 7 à 9 ans, il distingue le court-métrage d'animation sud-coréen «Battery Mommy», de Seung-bae Jeon.

